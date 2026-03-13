Europa adelanta una apertura cauta mientras el petróleo se mantiene en 100 dólares

Madrid, 13 mar (EFE).- Los futuros de las principales bolsas europeas adelantan una apertura cauta este viernes, con mínimas subidas, mientras el precio del petróleo cae levemente y se mantiene en el entorno de los 100 dólares el barril.

A las 7.30 hora local (6.30 GMT), los futuros de la Bolsa de Fráncfort suben un leve 0,02 %; los de Londres, el 0,09 %; los de París, el 0,13 %, y los del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, el 0,19 %.

En la apertura, el precio del crudo brent, el de referencia en el Viejo Continente, cae el 0,33 %, hasta los 100,13 dólares.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció ayer que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán.

En la víspera, el brent se disparó más del 9 % tras declarar el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, que el cierre del estrecho de Ormuz debe prolongarse.

La mayoría de las grandes bolsas europeas cerró ayer nuevamente a la baja, afectadas por el impacto en la economía de la subida del precio del petróleo, mientras se producían nuevos ataques de Irán a barcos e instalaciones petrolíferas en el Golfo Pérsico.

Wall Street también acabó en rojo, mientras los futuros sobre sus principales indicadores adelantan a esta hora una apertura mixta, con leves subidas en el principal indicador, el Dow Jones de Industriales, y en el S&P500, y mínimas caídas para el Nasdaq.

Antes de la apertura de Europa, en Asia, la tendencia es negativa de forma generalizada, ya que el Nikkei de Tokio se deja el 1,09 %; la Bolsa de Shanghái, el 0,62 %; y el Hang Seng de Hong Kong, el 0,75 %.

El euro, por su parte, cae y se cambia a 1,149 dólares, mientras que el oro sube el 0,06 %, hasta los 5.093,73 dólares. EFE

