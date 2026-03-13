The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Europa adelanta una apertura cauta mientras el petróleo se mantiene en 100 dólares

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Madrid, 13 mar (EFE).- Los futuros de las principales bolsas europeas adelantan una apertura cauta este viernes, con mínimas subidas, mientras el precio del petróleo cae levemente y se mantiene en el entorno de los 100 dólares el barril.

A las 7.30 hora local (6.30 GMT), los futuros de la Bolsa de Fráncfort suben un leve 0,02 %; los de Londres, el 0,09 %; los de París, el 0,13 %, y los del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, el 0,19 %.

En la apertura, el precio del crudo brent, el de referencia en el Viejo Continente, cae el 0,33 %, hasta los 100,13 dólares.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció ayer que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán.

En la víspera, el brent se disparó más del 9 % tras declarar el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, que el cierre del estrecho de Ormuz debe prolongarse.

La mayoría de las grandes bolsas europeas cerró ayer nuevamente a la baja, afectadas por el impacto en la economía de la subida del precio del petróleo, mientras se producían nuevos ataques de Irán a barcos e instalaciones petrolíferas en el Golfo Pérsico.

Wall Street también acabó en rojo, mientras los futuros sobre sus principales indicadores adelantan a esta hora una apertura mixta, con leves subidas en el principal indicador, el Dow Jones de Industriales, y en el S&P500, y mínimas caídas para el Nasdaq.

Antes de la apertura de Europa, en Asia, la tendencia es negativa de forma generalizada, ya que el Nikkei de Tokio se deja el 1,09 %; la Bolsa de Shanghái, el 0,62 %; y el Hang Seng de Hong Kong, el 0,75 %.

El euro, por su parte, cae y se cambia a 1,149 dólares, mientras que el oro sube el 0,06 %, hasta los 5.093,73 dólares. EFE

mtd/sgb/ah

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR