Europa intenta prepararse para una próxima crisis con Trump tras el susto por Groenlandia

Los líderes europeos se reunieron la noche del jueves en Bruselas para discutir las relaciones transatlánticas, con cierto alivio por el giro de timón de Donald Trump sobre Groenlandia, aunque vigilantes por si estalla una nueva crisis con el impredecible presidente estadounidense.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, parece haber logrado disuadir a Trump de su intención de apropiarse de Groenlandia, un territorio autónomo danés en el Ártico. Pero quedan preguntas en el aire sobre el supuesto acuerdo.

El mandatario estadounidense asegura que logró un «marco» de acuerdo con Rutte sobre el rol de Washington en ese territorio autónomo danés.

«Estamos en una situación que parece mucho más aceptable, aunque nos mantenemos vigilantes», resumió el presidente francés, Emmanuel Macron, al comienzo de esta cumbre de emergencia.

Las amenazas de Trump sobre Groenlandia, una zona controlada históricamente por Dinamarca, país que a su ves es miembro de la OTAN y de la UE, envenenaron las relaciones entre Europa y Washington.

Al término de la reunión, los líderes europeos aplaudieron la decisión del republicano de dar marcha atrás en sus amenazas arancelarias.

Pero «estamos a un tuit de la próxima crisis», advirtió un diplomático europeo que habló con la AFP bajo condición de anonimato.

– Pocos detalles del acuerdo –

Trump reculó el miércoles por la noche tanto en la amenaza de apoderarse de Groenlandia por la fuerza como en la imposición de aranceles contra los aliados europeos. Dijo que lo hacía porque había llegado a un «marco» de acuerdo sobre la isla que lo satisfacía.

El sorprendente cambio de rumbo llegó después de su reunión en el foro de Davos con Rutte, quien después dijo a AFP que «todavía queda mucho trabajo por hacer».

Los detalles sobre lo acordado escasean. Una fuente al tanto de las conversaciones afirmó a AFP que Estados Unidos y Dinamarca renegociarán un pacto de defensa de 1951 sobre Groenlandia.

«Yo mismo no sé qué contiene exactamente el acuerdo relativo a mi país», lamentó el jueves el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, durante una conferencia de prensa en Nuuk, la capital de la vasta isla ártica.

Sin embargo, la soberanía y la integridad territorial de ese territorio autónomo danés constituyen una «línea roja», repitió.

En Bruselas, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, no quiso entrar en detalles sobre esos diálogos.

Sin embargo, todos los países de la OTAN están de acuerdo en mantener una presencia permanente de la alianza en el Ártico y alrededor de Groenlandia, subrayó.

La dirigente danesa se reunirá el viernes por la mañana con Rutte.

– «Atentos y preparados» –

Pero, ¿hay que creer realmente que el presidente estadounidense dio marcha atrás definitivamente y que no volverá a provocar sudores fríos a los europeos en otros asuntos, ya sea sobre Ucrania o sus intentos de remodelar el orden internacional con su «Junta de Paz»?

Los líderes europeos expresaron además este jueves por la noche sus «serias dudas» sobre ese organismo, en particular sobre su compatibilidad con la ONU, informó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Desde Davos, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, criticó duramente a sus aliados, al asegurar que Europa parece «perdida» y está «fragmentada» frente a Trump, por falta de «voluntad política».

Otra cuestión vertiginosa ha sido discutir cómo responder en caso de nuevas amenazas del presidente estadounidense.

Costa aseguró que la UE dispone de las «herramientas» para defender sus intereses y protegerse contra «cualquier forma de coerción». «Lo hará si es necesario, cuando sea necesario», insistió.

Varios funcionarios europeos sostienen que la promesa de una reacción firme del bloque y el uso de su arsenal comercial, incluida una herramienta antipresión que algunos comparan con una «bazuca» o «arma nuclear económica», ha llevado a Trump a cambiar de opinión sobre Groenlandia.

«La firmeza y la unidad de la UE han contribuido a que cambie de postura», insiste una fuente diplomática. «Al igual que, evidentemente, las presiones políticas internas en Estados Unidos y la reacción de los mercados bursátiles».

La crisis de Groenlandia «crea un precedente sobre cómo podemos actuar de manera eficaz en este tipo de situaciones», aseguró otro diplomático. Pero «nadie dirá que ya está, hemos restablecido la estabilidad» con Trump.

«No hay que sorprenderse si hay sorpresas», alertó.

