Europeos y Zelenski harán frente unido en EEUU para que la paz no sea una capitulación

3 minutos

París, 17 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los líderes europeos que le acompañarán el lunes a Washington presentarán un frente unido en defensa de una paz que no represente una «capitulación» y mostrarán hasta qué punto los aliados de Kiev están dispuestos a colaborar en las garantías de seguridad.

Así lo explicó el presidente francés, Emmanuel Macron, en declaraciones a la prensa desde la residencia oficial de vacaciones del fuerte de Brégançon (sur de Francia), tras la reunión por videoconferencia que mantuvieron este domingo los países de la llamada Coalición de Voluntarios o de los Dispuestos, además del propio Zelenski, que la siguió desde Bruselas.

«Yo no pienso que el presidente (Vladímir) Putin quiera la paz, pienso que quiere la capitulación de Ucrania, eso es lo que ha propuesto», manifestó Macron, además de recalcar que solo las autoridades ucranianas pueden hablar de los territorios ucranianos.

Macron argumentó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, sí busca la paz, al igual que lo hacen los europeos, siempre que esta sea justa con Ucrania y duradera.

«Todos lo que estarán mañana en Washington están del lado de la paz -recalcó-, pero de una paz robusta».

En ese sentido, afirmó que no puede haber «división entre los ucranianos, los europeos y los estadounidenses», porque la visión rusa de la paz no respeta el derecho internacional, y recordó que los EE.UU. son garantes de esas normas como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.

De lo contrario, dijo, se abriría una nueva era basada en «la ley del más fuerte».

«Solo hay un agresor, Rusia. Y a día de hoy solo hay un Estado que propone una paz que sería una capitulación, que es Rusia», aseveró.

Obligar a Ucrania a ceder territorios, algo sobre lo que solo las autoridades ucranianas tienen potestad para negociar y decidir, o forzarla a eliminar su Ejército o a mantenerlo disminuido son líneas rojas que, para Macron, encarnarían esa capitulación, además de pavimentar el camino para que los acuerdos no sean respetados por Rusia en el futuro.

El formato de paz que defenderán tanto Ucrania como los líderes europeos mañana en Washington, tras la reunión que Trump y Putin mantuvieron el viernes pasado en Alaska, incluirá también el establecimiento de una «fuerza de reaseguro», con tropas sobre el terreno que no estén en la línea del frente.

De eso se encargarían los aliados de Ucrania organizados en la denominada Coalición de Voluntarios, integrada sobre todo por países europeos, pero también por otros, como Japón o Australia, que hoy participaron en la videoconferencia conjunta.

En Washington, por tanto, buscarán mostrar al Gobierno estadounidense «hasta qué punto» están dispuestos a sumarse para que haya garantías de seguridad para Ucrania.

El presidente francés hizo hincapié igualmente en que los países europeos no van a Washington simplemente en apoyo a Zelenski, sino porque lo que está en juego, de fondo, es la seguridad de Europa.

«Si somos débiles con Rusia estamos preparando los conflictos de mañana», razonó, y recordó que Moscú no ha respetado sus compromisos de no agresión en el pasado y que el régimen de Putin es «imperialista y revisionista». EFE

ngp/vh

(foto) (vídeo)