Europol alerta de un mayor riesgo de terrorismo en la UE por el conflicto en Oriente Medio

1 minuto

La Haya, 5 mar (EFE).- El conflicto en Oriente Medio tiene «repercusiones inmediatas» para la seguridad en la Unión Europea, con un “aumento de la amenaza de terrorismo y extremismo violento”, así como de ciberataques y campañas de desinformación, alertó este jueves la agencia policial europea Europol.

En declaraciones a EFE, el portavoz de Europol, Jan Op Gen Oorth, advirtió de que la situación tiene ya «repercusiones inmediatas para la delincuencia grave y organizada y el terrorismo» en la UE, lo que incluye más ataques informáticos contra infraestructuras europeas y un incremento de fraudes en línea que explotan el contexto del conflicto.

«El nivel de amenaza terrorista y de extremismo violento en territorio de la UE se considera elevado», añadió. EFE

ir/ahg/rcf