Europol alerta de un mayor riesgo de terrorismo en la UE por el conflicto en Oriente Medio

3 minutos

La Haya, 5 mar (EFE).- La agencia policial europea Europol advirtió este jueves de que el conflicto en Oriente Medio tiene «repercusiones inmediatas» para la seguridad en la Unión Europea (UE), con un «aumento de la amenaza de terrorismo y extremismo violento», así como de ciberataques y campañas de desinformación.

En declaraciones a EFE, el portavoz de Europol, Jan Op Gen Oorth, advirtió de que la situación tiene ya «repercusiones inmediatas para la delincuencia grave y organizada y el terrorismo» en la UE, lo que incluye más ataques informáticos contra infraestructuras europeas y un incremento de fraudes online que explotan el contexto del conflicto.

«El nivel de amenaza terrorista y de extremismo violento en territorio de la UE se considera elevado», indicó.

Según Europol, ese nivel de amenaza terrorista «puede manifestarse» en posibles casos de radicalización interna protagonizados por individuos que actúan solos o por «pequeñas células que actúan por iniciativa propia».

«La rápida difusión en internet de contenidos polarizantes puede acelerar procesos de radicalización a corto plazo entre comunidades de la diáspora dentro de la UE y otros individuos», explicó Op Gen Oorth.

La agencia también advierte de que otros grupos vinculados con Irán podrían llevar a cabo «actividades desestabilizadoras» dentro de la UE.

El portavoz se refirió a grupos asociados al denominado «Eje de la Resistencia» -red de organizaciones y milicias aliadas de Irán que se oponen a Israel y a la influencia de Estados Unidos en Oriente Medio- y a redes criminales que, según las evaluaciones de seguridad, actúan bajo dirección de instituciones de seguridad iraníes.

Estas operaciones podrían incluir ataques terroristas, campañas de intimidación, financiación del terrorismo, así como ciberataques, desinformación o fraudes en internet.

Europol también prevé un aumento de las amenazas en el ámbito digital y de ciberataques contra infraestructuras y empresas occidentales.

«Redes criminales y terroristas explotarán el entorno informativo intensificado mediante fraudes habilitados por inteligencia artificial y campañas de desinformación», advirtió Op Gen Oorth.

Entre los posibles objetivos figuran lugares vinculados al conflicto, incluidas sedes diplomáticas, así como «objetivos blandos» (espacios civiles cotidianos con poca protección) y determinadas infraestructuras públicas o críticas.

Europol indicó que no ha detectado de momento un impacto directo del conflicto en las redes de tráfico ilícito de migrantes hacia la Unión Europea.

Israel y Estados Unidos lanzaron el sábado una ofensiva militar contra Irán con ataques con misiles y drones que han acabado con la vida del jefe supremo Alí Jameneí y una decena de altos funcionarios.

La República Islámica ha respondido con ataques a Israel y a objetivos estadounidenses en varios países de la región. EFE

