Evo Morales condena las «nuevas amenazas» de Estados Unidos contra Nicolás Maduro

La Paz, 8 ago (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales condenó este viernes las «nuevas amenazas» del gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro por el anuncio del país norteamericano de ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que lleve al arresto del presidente venezolano.

«Condenamos las nuevas amenazas que el gobierno de los Estados Unidos hace en contra del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de #Venezuela, el hermano @NicolasMaduro», escribió Morales (2006-2019) en su cuenta de la red social X.

«Desde el imperio intentan hacer de policías del mundo con el único objetivo de adueñarse de los recursos naturales de un país tan rico como Venezuela. Como lo ha hecho hasta ahora, ¡la Revolución Bolivariana vencerá!», agregó a su publicación Morales.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el jueves la recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, una cifra que duplica la ofrecida el pasado mes de enero.

EE.UU. acusó a Maduro en 2020, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, de delitos de narcotráfico y terrorismo. En enero de 2025 aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares.

Bondi compartió en redes sociales un video en el que describe esta recompensa como “histórica” y calificó a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

La fiscal general también reveló que el Departamento de Justicia se ha incautado de más de 700 millones de dólares en activos supuestamente vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.

El expresidente boliviano y exlíder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) fue aliado de los gobiernos de Hugo Chávez (1954-2013) y de Nicolás Maduro en Venezuela, y también mantuvo fuertes relaciones comerciales.

El actual presidente boliviano Luis Arce mantiene buenas relaciones con Venezuela, y recibió esta semana, para las celebraciones del bicentenario de la independencia de Bolivia, al canciller venezolano Yván Gil. EFE

