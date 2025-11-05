Evo Morales pide garantías y anular su orden de captura para asistir a investidura de Paz

La Paz, 5 nov (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) pidió este miércoles garantías y que se anule la orden de captura en su contra, por un caso de trata agravada, para poder asistir el sábado a la investidura del mandatario electo, Rodrigo Paz, tras asegurar que fue invitado como exjefe de Estado.

Morales informó que fue invitado a la «asunción de los nuevos mandatarios» y les deseó «éxito para el bien de los bolivianos».

«Sin embargo, pido garantías para poder concurrir a dicho evento levantando el proceso judicial en mi contra y anulando las medidas ilegales que buscan mi detención por un caso inventado», publicó en su cuenta de X.

Señaló que «por principios de justicia y legalidad», el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «debe ordenar de inmediato el cierre de los procesos que me abrieron por razones de persecución y proscripción».

Morales pidió al TSJ que actúe a su favor «tal como benefició a los autores del golpe de 2019», en referencia a la resolución que emitió este miércoles esa instancia judicial que anula la sentencia de diez años de prisión para la exmandataria interina Jeanine Áñez (2019-2020) y ordena su inmediata liberación.

Sobre Morales pesa una orden de captura emitida en octubre del año pasado que posteriormente fue refrendada por un juzgado de Tarija (sur), por supuestamente tener un hijo con una menor de edad mientras era presidente de Bolivia, en 2016.

A principios de este año, un tribunal judicial declaró en rebeldía a Morales, después de que el político no se presentara en dos ocasiones, al alegar enfermedad, a una audiencia que debía resolver la acusación en su contra por trata agravada de personas.

El 21 de octubre de este año, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el expresidente por el delito de trata agravada de personas, lo que significa que el juez del proceso debe señalar una fecha para que comience el juicio en su contra.

El presidente electo del país, Rodrigo Paz, recibió este miércoles su credencial por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el sábado se realizará su investidura, acto al cual se invita a otros jefes de Estado, exmandatarios de Bolivia, diplomáticos, entre otros. EFE

