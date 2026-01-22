Evo Morales recuerda los 20 años de su primera investidura como presidente de Bolivia

La Paz, 22 ene (EFE).- El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), recordó este jueves los 20 años de su primera investidura como mandatario del país y aseguró que su «principal legado» fue «construir» una mejor nación.

«Hoy se cumplen 20 años desde que, por primera vez, asumimos el mandato presidencial en 2006», publicó Morales en un amplio mensaje en sus redes sociales, en el que hizo un repaso de lo que consideró los mayores logros de sus casi 14 años de Gobierno.

El también líder cocalero, que no ha sido visto en público en al menos las dos últimas semanas tras contraer dengue, señaló que cuando asumió el poder «Bolivia estaba sumida en una profunda crisis económica y social, asfixiada por un modelo neoliberal que privatizó y remató» las empresas públicas.

«Nuestro gobierno, hasta 2019, se caracterizó por recuperar el papel del Estado en la economía y construir un Estado incluyente, presente en la vida de las familias bolivianas», sostuvo.

Según Morales, «gracias a ese modelo, más de tres millones» de bolivianos «salieron de la pobreza» y la nacionalización del gas natural «permitió triplicar los ingresos de gobernaciones, municipios y universidades» y financiar la construcción de infraestructura.

«Sabemos que faltaron muchas cosas por hacer y las asumimos con humildad. Pero nuestro gobierno trabajó para construir una Bolivia mejor, y ese es nuestro principal legado», indicó el expresidente izquierdista y destacó también otros avances que hubo en educación y producción.

Esta jornada en Bolivia se conmemora el llamado ‘Día del Estado Plurinacional’, que fue declarado festivo por Evo Morales en 2010. Sin embargo, el Gobierno del centrista Rodrigo Paz decidió este año mover el día libre al viernes para fomentar el turismo interno.

Durante el Gobierno de Morales era habitual que el entonces mandatario presentara cada 22 de enero ante el Parlamento un informe de gestión detallado, incluso más extenso que el mensaje del 6 de agosto, aniversario de la independencia del país, y que se realizaran desfiles de los sectores sociales afines.

Los afines al exmandatario preparan para este viernes un evento por el ‘Día del Estado Plurinacional’ en Lauca Ñ, una localidad en la zona central del Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político de Morales y una de las mayores zonas cocaleras del país.

Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, cuando se conoció sobre una investigación en su contra por un caso de trata agravada de personas en el que está acusado por la Fiscalía de haber tenido una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo cuando era presidente.

En Lauca Ñ, los seguidores de Morales están atrincherados con palos, piedras y realizan una vigilia permanente para evitar su detención mediante una orden de captura que la Fiscalía confirmó hace unos días que sigue vigente.

La ausencia de Morales, por segunda vez consecutiva, en su programa dominical de radio generó dudas sobre su paradero, pues mientras sus allegados dicen que «está a buen recaudo» en algún lugar de la «patria grande», como llaman esos sectores a Latinoamérica, el Gobierno asegura que no hay un registro de su salida «oficial» del país.

Se desconoce si el exmandatario participará o no en el evento de este viernes, pues sus allegados dieron en las últimas horas versiones contradictorias sobre su estado de salud. EFE

