Evo Morales vuelve a ausentarse en su programa radial de Bolivia sin explicación oficial

La Paz, 1 feb (EFE).- El expresidente Evo Morales se ausentó este domingo en el programa radial que lleva su nombre, sin que exista hasta ahora una explicación detallada sobre su estado de salud o sobre si permanece en el país, ante las versiones de que ya no se encuentra en Bolivia.

«Nuestro hermano Evo (Morales) está a buen recaudo, por supuesto, cuidando la salud», dijo el dirigente campesino Vicente Choque, durante el programa en el que el exmandatario dejó de participar desde hace cuatro domingos en la emisora cocalera Kawsachun Coca.

El cierre de la emisión del segmento radial fue con una canción que señala que Morales (2006-2019) se encuentra en cada indígena del país.

El pasado 11 de enero, el moderador del programa radial explicó que la primera ausencia de Morales se debió a que contrajo dengue y que debía recibir tratamiento médico, por lo que Morales retomaría su participación cuando su salud mejorara.

Unos días después, un dirigente del círculo de Morales afirmó que la situación del líder político se había complicado, pero dicha situación no fue ratificada.

La semana pasada, el diputado opositor del partido Libre Edgar Zegarra Bernal aseguró que Morales ya no está en Bolivia sino en México, debido a que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz no ejecutó en su momento la orden de aprehensión vigente contra el exmandatario.

Zegarra reiteró su denuncia utilizando una frase popular: «Y hoy día, cuando el burro sale, quieren cerrar las puertas. Evo Morales, les vuelvo a decir, ya no está en este país. Está en México».

Morales es procesado por el delito de trata agravada de personas. La Fiscalía de la región sureña de Tarija lo acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016, cuando ejercía la Presidencia.

El exgobernante no ha aparecido públicamente en cuatro semanas, lo que contrasta con la actividad política diaria que tuvo hasta hace poco en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, y que se suele difundir.

También su actividad en las redes sociales durante el último mes ha sido intermitente y con varios días sin publicar.

Morales, constantemente activo en X, publicó su último mensaje el pasado 26 de enero, en el que cuestionó al Gobierno de Paz por dos hechos relacionados con el narcotráfico.EFE

