Exalcalde de Lima y hermano del expresidente Vizcarra siguen en carrera electoral en Perú

3 minutos

Lima, 16 ene (EFE).- El exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, y el hermano del expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020), Mario Vizcarra, dos de los principales aspirantes presidenciales en intención de voto para las elecciones de abril siguen en carrera, después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) los liberara de las impugnaciones que se habían presentado en contra de sus candidaturas.

El máximo tribunal electoral informó que respecto a López Aliaga, candidato del partido ultraderechista Renovación Popular, el pleno del JNE declaró infundadas las apelaciones interpuestas por dos ciudadanos por presunto incumplimiento de normas de las elecciones internas del partido.

Por su parte, Vizcarra, candidato de Perú Primero, fue cuestionado por una antigua sentencia por peculado (malversación de fondos públicos) y otros delitos, ya cumplida, a raíz de su ejercicio como presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional de Moquegua, su región natal.

López Aliaga es el candidato con mayor intención de voto al registrar 10 %, según varios sondeos donde más del 50 % de los peruanos no se decide o no quiere votar por ningún candidato.

Le sigue la excongresista y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), Keiko Fujimori, del partido derechista Fuerza Popular con 7 %.

Con relación a Vizcarra, hermano del exmandatario condenado a 14 años de prisión por delito de cohecho, el pleno del JNE declaró fundada la apelación presentada por el personero legal de su partido Perú Primero contra lo resuelto por el JEE-LC1, que le había inhabilitado para continuar como candidato.

Mario llegó a ubicarse en un tercer lugar en las encuestas de intención de voto, pero perdió las preferencias del electorado después de la sentencia dictada el pasado 26 de noviembre contra el exmandatario, por un delito de corrupción cometido antes de ser jefe de Estado, y actualmente atrae a sólo al 3 % de los votantes.

El expresidente Vizcarra (2018-2020) fue condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio por recibir más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estodo.

De acuerdo a la sentencia de primera instancia, Vizcarra propuso y recibió una coima (soborno) de un millón de soles de la empresa Obrainsa para adjudicarle el proyecto de irrigación agrícola Lomas de Ilo en 2013, y también recibió en efectivo más de 1,3 millones de soles de la empresa ICCGSA para desarrollar el mejoramiento del Hospital de Moquegua.

Los peruanos acudirán a elegir presidente y vicepresidentes el próximo 12 de abril entre 35 candidaturas, lo que hace muy probable que los comicios se decidan en una segunda vuelta en junio próximo 7 de junio. EFE

