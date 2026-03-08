Exalcaldesa bogotana Claudia López, elegida candidata presidencial de coalición de centro

The Swiss voice in the world since 1935
Bogotá, 8 mar (EFE).- La exalcaldesa de Bogotá Claudia López fue elegida este domingo como la candidata de la ‘Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación’, una coalición de centro, para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Con el 50,73 % de las mesas informadas, López, del movimiento Imparables, acumula 258.147 votos, mientras que su único contendiente, Leonardo Huerta, suma apenas 20.149.

López no tenía rival, pese a la competencia con Huerta, un desconocido que aceptó entrar en la disputa para que pudiera haber consulta, ante la negativa a participar del exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, referente del centro en la última década y con dos candidaturas presidenciales en su equipaje. EFE

