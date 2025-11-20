Excandidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt lanza su lista ‘antiPetro’ al Senado

Bogotá, 20 nov (EFE).- El partido colombiano Oxígeno, fundado y liderado por la exsenadora y excandidata presidencial Ingrid Betancourt, lanzó este jueves en Bogotá su lista al Senado para las elecciones de marzo de 2026, compuesta por 20 aspirantes y bautizada como ‘Selección antiPetro’, en la que Betancourt ocupa el puesto número 10.

La lista «nace del dolor de ver a nuestra patria herida», con un sistema político «comprado por la delincuencia y puesto al servicio del terrorismo internacional», dijo Betancourt durante el lanzamiento en la capital colombiana.

Betancourt, quien fue aspirante presidencial en 2002 y estuvo más de seis años secuestrada por las FARC, hasta 2008, centró su discurso en metáforas futbolísticas y críticas al Gobierno del presidente izquierdista, Gustavo Petro, a quien apoyó en elecciones pasadas.

«Hoy la política produce miedo y asco, el país juega en una cancha inclinada, sitiada por los bandidos, violentos, corruptos, narcoterroristas. Hoy sentimos que quienes debían defender esta camiseta se han vuelto contra su propio equipo, contra Colombia y Colombia hoy necesita reparación», afirmó.

Betancourt añadió que el país necesita «limpiar los colores nacionales, sanar esta tensión y acabar con el juego sucio».

La lista de Oxígeno al Senado la encabeza la exsenadora Sofía Gaviria Correa, presidenta de la Federación de Víctimas del Terrorismo; seguida por el constitucionalista Óscar Ortiz; la exministra de Vivienda Beatriz Uribe Botero; y el exdirector periodístico del diario Portafolio Silverio Gómez.

De cara a la elección presidencial de 2026, cuya primera vuelta será el 31 de mayo y el eventual balotaje el 21 de junio, el partido Oxígeno avaló como candidato al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien también fue embajador de Colombia en Estados Unidos entre 2016 y 2017, y nuevamente entre 2021 y 2022. EFE

