Excandidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt lanza su lista ‘antiPetro’ al Senado

2 minutos

Bogotá, 20 nov (EFE).- El partido colombiano Oxígeno, fundado y liderado por la exsenadora y excandidata presidencial Ingrid Betancourt, lanzó este jueves en Bogotá su lista al Senado para las elecciones de marzo de 2026, una nómina de 20 aspirantes bautizada ‘Selección antiPetro’ en la que Betancourt ocupa el puesto número 10.

La lista «nace del dolor de ver a nuestra patria herida», con un sistema político «comprado por la delincuencia y puesto al servicio del terrorismo internacional», dijo Betancourt durante el lanzamiento en la capital colombiana.

Betancourt, quien fue aspirante presidencial en 2002 y estuvo más de seis años secuestrada por las FARC, hasta 2008, centró su discurso en metáforas futbolísticas y críticas al Gobierno del presidente izquierdista, Gustavo Petro, a quien apoyó en elecciones pasadas.

«Hoy la política produce miedo y asco, el país juega en una cancha inclinada, sitiada por los bandidos, violentos, corruptos, narcoterroristas. Hoy sentimos que quienes debían defender esta camiseta se han vuelto contra su propio equipo, contra Colombia y Colombia hoy necesita reparación», afirmó.

Betancourt añadió que el país necesita «limpiar los colores nacionales, sanar esta tensión y acabar con el juego sucio».

La lista de Oxígeno al Senado la encabeza la exsenadora Sofía Gaviria Correa, presidenta de la Federación de Víctimas del Terrorismo; seguida por el constitucionalista Óscar Ortiz; la exministra de Vivienda Beatriz Uribe Botero; y el exdirector periodístico del diario Portafolio Silverio Gómez.

En el listado de aspirantes también figura el policía retirado John Frank Pinchao Blanco, reconocido por haber escapado en 2007 de un prolongado secuestro de las FARC, hecho que marcó su trayectoria pública.

De cara a la elección presidencial de 2026, cuya primera vuelta será el 31 de mayo y el eventual balotaje el 21 de junio, el partido Oxígeno avaló como candidato al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien también fue embajador de Colombia en Estados Unidos entre 2016 y 2017, y nuevamente entre 2021 y 2022. EFE

