Excandidato presidencial Parisi acusa a Kast de mentir por decir que «no hay plata»

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Santiago de Chile, 26 mar (EFE).- El excandidato presidencial chileno Franco Parisi y líder del Partido de la Gente (PDG), acusó este jueves al presidente de Chile, José Antonio Kast, de mentir a la población por decir que «no hay plata».

En declaraciones relacionadas con el alza histórica de los combustibles que entró en vigor este jueves, aseguró que la decisión «es un tremendo error que va a tener un costo social, costo económico y también un costo político».

«Es mentira que no había plata», replicó Parisi en respuesta al propio Kast, quien horas después volvió a defender su controvertida decisión de preferir no endeudar al Estado y hacer repercutir el alza de los precios del petróleo por la guerra en Irán directamente sobre la población, elevando un 40% la gasolina y más de un 60% el diésel en un país que depende de los camiones.

El mandatario ultraliberal anunció el martes la medida y admitió que la decisión era dura, le pidió paciencia y comprensión a los chilenos y argumentó que no había otra opción porque el Ejecutivo anterior dejó las arcas vacías, «sin plata», lo que causó la reacción de Parisi, cuyo partido, con 14 diputados, es bisagra en un parlamento sin mayorías claras.

El político populista también criticó las medidas paliativas presentadas este jueves por Kast, aprobadas por el Parlamento, que consideró como «insuficientes» al igual que la oposición progresista y políticos de derecha.

Entre ellas, la congelación de las tarifas del transporte público y escolar en Santiago, las ayudas para taxistas y algunos transportistas y la bajada del precio de la parafina de cara al invierno, pese a que esta sea la energía menos usada por los chilenos. EFE

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