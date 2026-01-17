Excarcelan en Venezuela a húngara detenida en junio pasado en un buque interceptado

1 minuto

Caracas, 17 ene (EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, confirmó este sábado la excarcelación de una presa política húngara, parte de una tripulación de un buque interceptado en junio del año pasado.

A través de X, la organización indicó que se trata de Zsuzsanna Bossanyi, quien -añadió- fue «arbitrariamente» detenida el 18 de junio de 2025 y era parte de la tripulación de un «barco de exploración» interceptado cerca de las costas de Venezuela.EFE

rbc/lb/cpy