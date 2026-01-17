Excarcelan en Venezuela a húngara detenida en junio pasado en un buque interceptado

Caracas, 17 ene (EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, confirmó este sábado la excarcelación de una presa política húngara, parte de una tripulación de un buque interceptado en junio del año pasado.

A través de X, la organización indicó que se trata de Zsuzsanna Bossanyi, quien -añadió- fue «arbitrariamente» detenida el 18 de junio de 2025 y era parte de la tripulación del «barco de exploración submarina n35», interceptado cerca de las costas de Venezuela.

Según informó en junio de 2025 el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en el buque viajaban dos neerlandeses, incluyendo el capitán, tres hondureños, un español, un indonesio, un panameño y una húngara.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela informó entonces que el buque -interceptado en aguas que aseguró son del país suramericano y que llevaba bandera panameña- permanecía en «custodia preventiva», al igual que su tripulación.

VTV reprodujo entonces un video en el que el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular, José Rafael Hernández Abchi, explicó que el 28 de mayo de 2025 la FANB detectó la presencia de un buque con «nombre n35», que se «encontraba navegando en la zona exclusiva económica con proyección del estado Delta Amacuro (noreste)».

Después de 12 días de observación y evaluación, prosiguió, «se determinó que estaba ejecutando un patrón de navegación consistente con labores de exploración, búsqueda y observación propios de un estudio de investigación científica, exploración marina y submarina».

Hernández Abchi indicó que en la mañana del 11 de junio de 2025 «el buque de bandera panameña se encontraba en la zona exclusiva económica de Venezuela», por lo que un patrullero oceánico venezolano «procedió a realizar aproximación a dicho buque y cumplir con el procedimiento de preabordaje, interdicción».

Los militares, según Hernández Abchi, expresaron al capitán del buque «la duda lógica y razonable sobre las verdaderas intenciones de estos estudios científicos», por lo que se le informó que la embarcación, junto a su tripulación, quedaban en «custodia preventiva».

