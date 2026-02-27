Exdiputado opositor Freddy Superlano recibe libertad plena tras amnistía en Venezuela

Caracas, 27 feb (EFE).- El exdiputado opositor Freddy Superlano, uno de los primeros detenidos tras las elecciones presidenciales del 2024 en Venezuela, recibió este viernes libertad plena y fue despojado del grillete electrónico que controlaba su arresto domiciliario, una semana después de la promulgación de la Ley de Amnistía en el país.

«Hoy, luego de casi 19 meses, recuperamos nuestra libertad, la que nos quitaron por pensar distinto y defender nuestras convicciones, y que en ningún momento dudaría en seguir defendiendo», publicó el dirigente político en su cuenta de X.

Acompañó el mensaje con un video en el que se muestra el momento en que funcionarios policiales le retiran el grillete electrónico que portaba desde el 9 de febrero, cuando fue excarcelado, pero trasladado a su residencia en el estado Barinas (este), donde le impusieron arresto domiciliario, en medio del proceso de consultas de la legislación que terminó aprobada el pasado jueves.

El también exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, liberado la semana pasada, celebró en X la medida para Superlano y aseguró que «jamás ha debido pasar un minuto preso».

Superlano fue detenido el 30 de julio de 2024, por «funcionarios encapuchados», dos días después de las cuestionadas elecciones.

En septiembre de ese año, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Superlano, junto a los colaboradores de Machado, Perkins Rocha y Biagio Pilieri -excarcelados recientemente-, con la divulgación de más del 80 % de las actas electorales que la oposición mayoritaria asegura haber recolectado en las presidenciales, como pruebas del reclamado triunfo de su candidato en esos comicios, Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado.

Tras su arresto, el opositor estuvo cerca de 18 meses aislado, según denunció su esposa, Aurora Silva.

Superlano fue diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento) entre 2016 y 2021. En 2021 ganó las elecciones a la Gobernación de Barinas (cuna de Hugo Chávez), pero el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la repetición de esos comicios al argumentar que el exdiputado estaba inhabilitado para presentarse.

Su liberación ocurre tras una semana de la promulgación de la Ley de Amnistía, por la cual han salido de prisión 223 personas, y otras 4.534 que estaban en libertad restringida con medidas cautelares han recibido libertad plena, según informó este viernes el diputado chavista Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la norma.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, estimó este jueves que aún quedan 568 casos en el país, tras el proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero y del desarrollo del proceso de amnistía que empezó la semana pasada.

En un mensaje en X, Foro Penal dijo que entre los detenidos hay 52 personas con nacionalidad extranjera y 182 militares.EFE

