Exembajador británico renuncia a Partido Laborista por caso Epstein

El exembajador británico en Washington Peter Mandelson renunció el domingo al Partido Laborista para evitar causarle «más vergüenza», tras la publicación de nuevos documentos que revelan su conexión con el difunto delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Mandelson, de 72 años, destituido el año pasado como embajador en Estados Unidos por sus vínculos con Epstein, habría recibido varios pagos del fallecido financiero a inicios de los años 2000, según los documentos divulgados el viernes por el Departamento de Justicia.

«Denuncias que considero falsas, de que él me hizo pagos financieros hace 20 años, y de los cuales no tengo registros ni memoria, deben ser investigadas por mí», escribió Mandelson en una carta a la secretaria general laborista, Hollie Ridley.

«Mientras hago esto, no quiero causar más vergüenza al Partido Laborista y por lo tanto renuncio como miembro del partido», agregó. Dijo sentirse «arrepentido y apenado por esto».

Registros bancarios divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sugieren que Epstein transfirió 75.000 dólares en tres pagos a cuentas bancarias vinculadas a Mandelson entre 2003 y 2004.

El exembajador también aparece en fotos sin fecha, recién divulgadas, vistiendo ropa interior junto a una mujer cuyo rostro fue cubierto por las autoridades estadounidenses.

En una entrevista con BBC declaró que «no puedo precisar el lugar o la mujer y no puedo pensar cuáles fueron las circunstancias».

El exembajador fue separado de su cargo en septiembre tras ser nombrado a fines de 2024 por el primer ministro Keir Starmer.

Mandelson se disculpó en enero por su amistad con Epstein, después de que inicialmente se negara a hacerlo al sostener que no era cómplice de sus delitos.

El príncipe británico Andrés, privado de sus títulos reales por sus vínculos con Epstein, también aparece en los documentos divulgados el viernes.

