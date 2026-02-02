Exembajador colombiano en Ghana es acusado de violencia sexual e intrafamiliar

Bogotá, 2 feb (EFE).- El exembajador de Colombia en Ghana Daniel Garcés Carabalí fue acusado por la Justicia por los delitos de «violencia sexual e intrafamiliar», además de fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de un hijo menor, informó este lunes la Fiscalía.

«El exdiplomático es señalado de ejercer un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su pareja, entre 2011 y 2021. Ante las reiteradas agresiones la mujer decidió separarse, pero los ataques e intimidaciones habrían continuado», manifestó el ente investigador en un comunicado.

En una fase posterior de los hechos, Garcés Carabalí, quien fue embajador en Ghana entre abril de 2023 y marzo de 2025, promovió acciones judiciales en Bogotá, con base en testimonios falsos y pruebas irregulares, para obtener la custodia de sus hijos, indicó la Fiscalía.

Estas actuaciones pudieron haber impedido que la madre mantuviera contacto con los menores y ejerciera plenamente sus derechos, situación que, según la autoridad judicial, fue aprovechada para trasladarlos a Ghana cuando fue nombrado embajador en ese país y mantenerlos alejados de la mujer.

El caso también es objeto de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría (Ministerio Público), que en febrero de 2025 abrió un proceso contra el exembajador por un presunto incumplimiento de sus obligaciones familiares, en particular por la retención de sus hijos en Ghana pese al compromiso de facilitar su retorno a Colombia, así como por aparentes actos de violencia contra su expareja.

En ese proceso, la Procuraduría reconoció a la expareja de Garcés Carabalí como víctima, en aplicación del enfoque diferencial con perspectiva de género, y señaló que la investigación busca establecer la ocurrencia de los hechos y la eventual responsabilidad disciplinaria. EFE

