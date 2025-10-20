Exembajador Roy Barreras anuncia candidatura presidencial para «sanar heridas» de Colombia

Bogotá, 20 oct (EFE).- El exsenador Roy Barreras, exembajador de Colombia en el Reino Unido, anunció este lunes su precandidatura para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, en un acto celebrado el cerro de Monserrate de Bogotá en el que aseguró que su propósito será «unir a Colombia para sanar sus heridas».

«Primero ayudé a miles de colombianos a sanar su cuerpo; ahora quiero ayudar a sanar el alma de este país», afirmó el precandidato de 61 años, quien recordó las casi dos décadas que ejerció como médico en hospitales públicos y en los últimos años ha sido aliado del presidente Gustavo Petro.

Barreras, que ha transitado por diversos partidos políticos, fue senador entre 2010 y 2023 y presidió el Congreso en dos ocasiones (2012-2013 y 2022-2023). En abril renunció a su cargo como embajador en el Reino Unido para no quedar inhabilitado en la contienda electoral.

«Hoy inicio el camino que nos llevará a la Presidencia de Colombia, para construir juntos la Colombia que queremos», dijo el político, quien presentó como ejes de su propuesta presidencial la «seguridad total», el impulso a la economía productiva y la unidad nacional.

Barreras subrayó que su objetivo es recuperar la autoridad del Estado y fortalecer la presencia institucional en todo el país.

«Vamos a poner orden y recuperar el control del territorio. Tenemos la fuerza para hacerlo y sabemos hacerlo», afirmó Barreras, haciendo alusión al lema de su campaña, ‘Fuerza’, con el que este lunes difundió publicidad masiva en medios de comunicación locales, tanto impresos como digitales, identificada con una gran «R» como símbolo de su nombre y de ese mensaje central.

El exembajador planteó una gran apuesta por el campo, las infraestructuras y el turismo, además de un plan para atraer inversión extranjera con «estabilidad y reglas claras».

«Colombia no necesita peleas, necesita soluciones. Nos han llenado de un odio que no es nuestro», dijo Barreras, quien subrayó que «los verdaderos enemigos son los que quieren vernos divididos».

El exsenador relató que ha recorrido el país escuchando a campesinos, taxistas (oficio al que él mismo se dedicó), comerciantes, empresarios y mujeres cabeza de familia, donde pudo constatar que «la gente tiene miedo, siente que nadie le responde por su seguridad, y está cansada de la polarización».

Ante varias incógnitas que lo señalan como el representante de corrientes políticas cercanas al Gobierno, Barreras afirmó que pretende ser «el candidato de todos».

Barreras buscará llegar a la primera vuelta del 31 de mayo a través de la consulta interpartidista del Frente Amplio, con la que se espera seleccionar a un candidato único de izquierdas el próximo 8 de marzo, aunque insistió en que su propósito «no es dividir a nadie, sino unir al país». EFE

