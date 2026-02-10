Exfutbolista argentino es asesinado y su hermano prófugo es el principal sospechoso

2 minutos

Buenos Aires, 10 feb (EFE).- El exfutbolista argentino Lucas Ignacio Pires fue asesinado durante una pelea en la provincia de Buenos Aires y su hermano es el principal sospechoso, tras conocerse este martes un video del momento del homicidio.

El exjugador del club Almirante Brown, de 29 años, sufrió el viernes pasado una herida profunda, con el filo de una botella de vidrio, en el antebrazo derecho que afectó una de sus arterias y le provocó una hemorragia fatal, tras una discusión en la vía pública en la localidad de Rafael Castillo, en La Matanza.

El asesinato quedó registrado por una cámara de seguridad cercana, cuyas imágenes fueron publicadas este martes por el periodista Germán Mónaco en sus redes sociales y luego replicadas por medios argentinos, y reforzarían la hipótesis de que el ataque fue cometido por su hermano, quien permanece prófugo desde el viernes.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, que conduce el fiscal Adrián Arribas, y en las últimas horas ordenó allanamientos para dar con el acusado.

La noticia generó conmoción en el ambiente del fútbol local. Pires había jugado como delantero en Almirante Brown entre 2015 y 2016, período en el que disputó ocho partidos y convirtió un gol.

“El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos”, expresó el club en su cuenta de X.

Aficionados, excompañeros y otras personas vinculadas al fútbol argentino se sumaron a los mensajes de despedida, mientras la Justicia continúa con la búsqueda del sospechoso y el esclarecimiento del hecho. EFE

lgu/erm/laa