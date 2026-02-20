Exiliados venezolanos en EEUU tachan de «medias tintas» la ley de amnistía de su país

Miami, 20 feb (EFE).- Exiliados venezolanos en Estados Unidos tacharon este viernes de «medias tintas» la nueva ley de amnistía aprobada el jueves por el parlamento venezolano y firmada por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, porque excluye a militares y a acusados de delitos como conspiración y terrorismo.

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, denunció que la legislación «constituye una medida parcial, selectiva y discriminatoria», por lo que no es «un verdadero acto de justicia y reparación para las víctimas del autoritarismo».

«No aceptaremos medias tintas ni leyes que pretendan blanquear la impunidad de los victimarios mientras mantienen en la sombra a las verdaderas víctimas. La reconciliación nacional solo será posible cuando se haga justicia real», expresó Veppex en un pronunciamiento.

La organización indicó que «no es completa ni genuina» la amnistía impulsada por Rodríguez que cubre el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Por estas condiciones, la organización ciudadana Foro Penal advirtió este viernes que 400 presos políticos están excluidos de la normativa.

En particular, Veppex destacó que han quedado fuera de los beneficios los militares venezolanos perseguidos, presos y exiliados. El texto de la ley excluye a quienes hayan promovido o participado en «actos armados» contra el país.

La organización denunció que, por más de 25 años, el «régimen» ha usado los delitos de rebelión, conspiración, homicidio y terrorismo «para criminalizar falsamente a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que se opusieron a la destrucción de la democracia, al robo de elecciones, a la represión violenta y al saqueo del país».

Por ello, exigió «una amnistía plena, irrestricta y sin exclusiones» que abarque todos los delitos políticos desde 1999 hasta la fecha.

También demandó la liberación inmediata de todos los presos políticos, civiles y militares, así como el retorno seguro a Venezuela de los exiliados con garantías de no persecución.

La ley aprobada en Caracas contempla que los venezolanos en el exterior que queden amparados por la amnistía podrán presentarse ante las autoridades a través de un representante legal para que los encargados de la revisión de los casos empiecen su proceso.

Por último, la organización pidió una investigación independiente y sancionar a «los verdaderos responsables de violaciones masivas a los derechos humanos», incluyendo a quienes han fabricado acusaciones a inocentes.

Este viernes, se instaló en el Palacio Federal Legislativo la comisión especial que garantizará el cumplimiento de la ley, mientras Foro Penal informó que entregará a esta instancia una lista con 232 casos para que los incluyan en la amnistía. EFE

