Exjefe de inteligencia de Bolsonaro es liberado por ICE en EE.UU. de acuerdo con allegados

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Washington, 15 abr (EFE).- Las autoridades migratorias de Estados Unidos habrían liberado este miércoles a Alexandre Ramagem, exjefe de la inteligencia del Gobierno brasileño de Jair Bolsonaro, de acuerdo con el hijo del exmandatario.

Eduardo Bolsonaro, quien vive actualmente en Estados Unidos, informó la liberación de Ramagem en su cuenta oficial de X diciendo que se encuentra libre y «de vuelta en casa».

«Mi más sincero agradecimiento a Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio por su sensibilidad y atención al abordar el caso de este verdadero héroe nacional», agregó Bolsonaro en su anuncio.

Junto a Bolsonaro, otros allegados al exjefe de inteligencia confirmaron la noticia a medios brasileños.

La liberación de Ramagem no figura en los registros públicos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) consultado por EFE.

El 13 de abril, Ramagem fue detenido en Florida, donde se encontraba tras huir de su país en septiembre pasado, cuando recibió una pena de 16 años de cárcel por su participación en la trama golpista que, según la Corte Suprema, lideró el ultraderechista Bolsonaro tras perder las elecciones de 2022.

Medios locales y aliados del exdiputado dijeron que la detención se debió a cuestiones meramente migratorias.

Según la Fiscalía, Ramagem, que dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia durante la Administración de Bolsonaro (2019-2022), montó un servicio secreto paralelo para vigilar a adversarios políticos.

En septiembre pasado, en los días en que se concluía el juicio por el intento de golpe en Brasil, huyó de manera clandestina desde el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, entró en Guyana por vía terrestre y puso rumbo a Estados Unidos, de acuerdo con la prensa local. EFE

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