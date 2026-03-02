Exjefes de las FARC admiten responsabilidad por reclutar miles de menores en el conflicto

3 minutos

Bogotá, 2 mar (EFE).- Los últimos jefes de las extintas FARC reconocieron este lunes su responsabilidad y pidieron perdón por el reclutamiento y la utilización de miles de niñas, niños y adolescentes por esa guerrilla durante el conflicto armado colombiano.

«Reafirmo mi reconocimiento (de este delito) como último comandante de las FARC-EP, que comprende que estas situaciones no se pueden reparar del todo, pero convencido de que con la verdad integral y asumiendo nuestra responsabilidad en la política de reclutamiento podemos aportar para que esto no vuelva a repetirse», expresó el último jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño, en un video.

Londoño, conocido en su época de guerrillero con el alias de Timochenko, añadió que «el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes nunca debió ocurrir», pues «el dolor; los homicidios; las interrupciones de los embarazos; los hechos de violencia de género y violencia reproductiva, y la discriminación por prejuicio generaron grandes daños físicos y psicológicos que aún persisten».

Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada por la firma del acuerdo entre el Gobierno y las FARC en 2016, los exjefes que reconocieron su responsabilidad por este crimen, además de Londoño, son Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo, quienes hicieron parte del último secretariado de las FARC, la máxima instancia de mando de ese grupo armado.

El alto tribunal documentó que entre 1971 y 2016 las FARC reclutaron a 18.677 menores y por esta razón imputó a estos seis excomandantes guerrilleros en noviembre de 2024.

Las imputaciones fueron también por «malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio».

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP encontró que los seis comparecientes participaron en las Conferencias Nacionales Guerrilleras que definieron o tuvieron impacto en las políticas estratégicas de esa guerrilla.

Determinó además que los menores reclutados sufrieron la pérdida de la esencia de la niñez y la anulación de la posibilidad de forjar su propia identidad.

«Asumimos que estas afectaciones no son abstractas, representan daños reales y duraderos (…) Hoy reconozco el daño en toda su dimensión», expresó Londoño.

Afirmó además que expusieron permanentemente a los menores a la muerte, «a un contexto hostil y difícil, que facilitó que niños y niñas fueran objetos de violencias, en mayor medida las niñas que fueron objeto de violencia sexual, de planificación obligatoria y abortos forzados».

«Hoy, reconociendo el daño causado y atendiendo las demandas de verdad de las víctimas, las cuales siempre han sido legítimas, pido perdón a cada niño y niña que sobrevivió o falleció, a cada familia que quedó incompleta y espera noticias sobre el paradero de sus hijos e hijas desaparecidas», añadió el último jefe de las FARC.

Al reconocer su responsabilidad en esos hechos y contar la verdad de lo sucedido, los exjefes guerrilleros recibirán los beneficios de la justicia restaurativa de la JEP, que contempla penas no privativas de la libertad. EFE

jga/joc/cpy

(foto)(video)