Exjugador de la NBA Chauncey se declara no culpable de cargos federales en Nueva York

1 minuto

Nueva York, 24 nov (EFE). El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Ray Billups, miembro del Salón de la Fama de la NBA, se declaró inocente de los cargos federales de frade electrónico, conspiración y conspirar para blanqueo de dinero durante una audiencia este lunes en Nueva York.

El exjugador acudió hoy a una audiencia en la corte federal para el Distrito Este de Nueva York donde se escuchó a su abogado, Marc Mukasey, hacer la declaración en su nombre ante el juez federal Ramon Reye durante la breve sesión. EFE

