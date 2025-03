Exministra chilena Tohá inicia carrera presidencial y pide «unidad» contra la ultraderecha

Santiago de Chile, 4 mar (EFE).- La socialdemócrata Carolina Tohá, que este martes renunció al cargo de ministra del Interior de Chile, anunció su precandidatura presidencial a los comicios que se celebrarán en noviembre próximo y dijo que el país «no tiene por qué caer en la trampa de la ultraderecha».

“He estado en muchas luchas políticas en mi vida, cuando he considerado que son importantes para el país nunca me he restado, y ha llegado el momento de emprender otra lucha política que es postular a la Presidencia de la República», indicó en un punto de prensa Tohá a las afueras de La Moneda (sede del Gobierno).

La también exjefa de gabinete del presidente, Gabriel Boric, que fue sustituida por el socialista Álvaro Elizalde, llevaba semanas recibiendo presiones para ser la carta presidencial del Partido por la Democracia (PPD), uno de los que integran la coalición de izquierdas del actual Gobierno.

«Estamos viendo una ola en el mundo, donde hay ideas de ultraderecha que ponen en duda muchos avances civilizatorios que hemos logrado con mucho esfuerzo, pero Chile tiene condiciones únicas para ser una tierra de esperanza. No tenemos por qué caer en esa trampa», indicó la politóloga, hija del primer ministro del Interior de Salvador Allende, José Tohá, detenido y torturado por militares tras el golpe de Estado y fallecido en 1974.

De 59 años, Tohá afirmó que los desafíos de Chile «no se resuelven con divisiones, sino con unidad” y subrayó que su propuesta para llegar a La Moneda es «un proyecto nacional de progreso, cohesión y seguridad».

«La disputa de la Presidencia requiere una fuerza amplia, diversa, que vaya mucho más allá del oficialismo (…) Tenemos muchos problemas, pero no somos un país descarriado como algunos quieren hacer ver. Somos un país fuerte, sobrio, pragmático. Somos un país muy trabajador y con esas fortalezas vamos a salir adelante», agregó.

Tohá llegó a la cabeza de Interior en sustitución de Izkia Siches en septiembre de 2022 cuando Boric realizó su primer gran cambio de gabinete tras el plebiscito en el que se rechazó la primera propuesta de nueva Constitución, de tendencia izquierdista, que el propio mandatario había apoyado públicamente.

La ya exministra acumuló experiencia en diversas instituciones durante los gobiernos de la Concertación, una coalición de partidos de centro izquierda que gestionaron la transición tras la salida del poder del dictador Augusto Pinochet.

En 2009, a finales del primer mandato de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010), fue nombrada portavoz, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicho cargo.

En 2012, rompió otro techo de cristal y se convirtió en la primera mujer en ser elegida por votación popular como alcaldesa de Santiago.

Otros sectores de la coalición oficialista con la que gobierna Boric consideran que la mejor candidata para los comicios es la expresidenta Bachelet, pero ella ha reiterado en varias ocasiones que no está en sus planes optar a un tercer mandato.

Chile celebrará elecciones primarias en junio, donde los distintos partidos y las coaliciones elegirán a sus candidatos para las presidenciales del 16 de noviembre. EFE

