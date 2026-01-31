Exministro de Defensa israelí compara el supremacismo judío del gobierno con el nazismo

Jerusalén, 31 ene (EFE).- El exministro de Defensa con Benjamín Netanyahu, Moshe Yaalon, comparó la ​​ideología supremacista judía del actual Gobierno israelí con los nazis, e insistió que «el gobierno de los mesiánicos, los evasores y los corruptos debe ser reemplazado antes de la destrucción» de Israel.

«La ​​ideología de la ‘supremacía judía’, que se ha vuelto dominante en el gobierno israelí, recuerda a la doctrina racial nazi: ‘¡Pero la comparación está prohibida!'», criticó Yaalon en un mensaje en X que se hizo viral este sábado.

En él, Yaalon relata el ataque de colonos contra palestinos que tuvo lugar el martes en Masafer Yatta (sur de Hebrón) y critica que, pese a que ganado fue robado y tres palestinos fueron ingresados, uno con una fractura en el cráneo, «ni un solo terrorista judío fue arrestado».

Yaalon sirvió durante tres décadas en el Ejército, incluido en la unidad de comando de inteligencia de élite Sayeret Matkal, y como jefe del Estado Mayor.

El exministro aseguró que la impunidad se debe a que la Policía de Israel está controlada por el ministro de Seguridad Nacional y colono, Itamar Ben Gvir, a quien describió como «un criminal convicto, un kahanista racista y fascista».

Además, denunció que el ministro de Defensa, Israel Katz, ha prohibido las detenciones administrativas para los «terroristas judíos» (dejándolas solo para palestinos).

Y subrayó que el ministro adjunto de Defensa, el también colono Bezalel Smotrich, fomenta los asentamientos ilegales y «los equipa con todoterrenos para hacerles la vida imposible a los palestinos, hasta el punto de despojarlos de sus tierras».

«¡Pregúntense de nuevo por qué acusé al gobierno de ‘limpieza étnica’!)», continúa Yaalon sobre una alusión que hizo en noviembre de 2024, en la que denunció que el gobierno estaba llevando a Israel hacia la “ocupación, anexión y limpieza étnica de Gaza” a fin de repoblarla con asentamientos judíos.

«El gobierno de la ‘supremacía judía’ – el gobierno de la mentira y la traición – el gobierno de los mesiánicos, los evasores y los corruptos, debe ser reemplazado, antes de la destrucción», advierte. EFE

