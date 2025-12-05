Exministro Pinzón irá a consulta de derecha para presidenciales de 2026 en Colombia

2 minutos

Bogotá, 5 dic (EFE).- El aspirante presidencial colombiano Juan Carlos Pinzón oficializó este viernes su voluntad de participar en una consulta interpartidista de derechas de la que saldrá un candidato para las elecciones de 2026.

El partido colombiano Oxígeno, fundado y liderado por Ingrid Betancourt, avaló en octubre pasado la candidatura presidencial de Pinzón, quien fue ministro de Defensa y dos veces embajador de Colombia en Estados Unidos.

«En acuerdo con los partidos que avalan y co-avalan mi candidatura, Oxígeno y (Alianza Democrática Amplia) ADA presentarán oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral la carta de intención para participar en la Consulta Popular Interpartidista del 8 de marzo de 2026», aseguró Pinzón en su cuenta de X.

Lo que se busca es, según Pinzón, construir una «gran coalición democrática, que defienda el orden, la seguridad, la democracia, las instituciones, y proteja los derechos de nuestras familias. Esta consulta es indispensable».

Igualmente, dijo que el país requiere de un candidato fuerte, legítimo y un liderazgo capaz de «ganar en primera vuelta y de cerrar definitivamente el camino al continuismo y a quienes pretenden imponer en Colombia un narco-régimen que amenaza con destruir nuestro país».

La consulta interpartidista es un mecanismo que permite a los partidos y coaliciones elegir el candidato a la presidencia, a través de los votos de la ciudadanía.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas se celebrará el 31 de mayo de 2026 y, de ser necesaria, la segunda se realizaría el 21 de junio.

El ganador de los comicios asumirá la jefatura de Estado de Colombia el 7 de agosto del próximo año. EFE

ocm/jga/jrh