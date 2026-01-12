Exministro polaco de Justicia obtiene asilo político en Hungría para evitar ser juzgado

Cracovia (Polonia), 12 ene (EFE) – El exministro de Justicia y ex fiscal general de Polonia, Zbigniew Ziobro, anunció este lunes que ha obtenido asilo político en Hungría, país donde se refugió para evitar la detención tras ser acusado de desviar fondos públicos y liderar una organización criminal.

En un comunicado publicado hoy en la plataforma X, Ziobro, que fue también viceprimer ministro con el anterior Gobierno del ultranacionalista Ley y Justicia (PiS), afirma ser víctima de una «venganza personal» del actual jefe de Gobierno, el centrista Donald Tusk, al que acusa de «ladrón», «dictador» y «psicópata».

Ziobro, actualmente parlamentario del PiS y cuya inmunidad fue retirada en noviembre de 2025, se enfrenta a 26 cargos criminales por delitos presuntamente cometidos entre 2017 y 2023, cuando formaba parte del anterior Ejecutivo, y de ser juzgado podría ser condenado a hasta 25 años de cárcel.

La Fiscalía Nacional le acusa de malversar unos 40 millones de euros del Fondo de Justicia -destinado originalmente a víctimas de delitos- para financiar a aliados políticos y adquirir el software espía Pegasus, que fue usado contra rivales políticos e importantes personalidades del país.

Tras perder la inmunidad parlamentaria, Ziobro se instaló en Hungría, donde ha contado con el respaldo del primer ministro Viktor Orbán, quien lo considera un «perseguido político».

En su comunicado, el exministro de Justicia dice «haber elegido luchar contra el bandidismo político y la ilegalidad» y «resistir frente a una dictadura».

Además, califica los métodos del actual gobierno como «propios del manual estalinista» y anunció que también ha solicitado asilo para su esposa, Patrycja Kotecka, para evitar que sea tratada como una «rehén».

Su abogado, Bartosz Lewandowski, afirmó que el asilo fue concedido debido a que las acciones de la fiscalía polaca demuestran «rasgos propios de represiones políticamente motivadas».

El viceministro de Defensa del actual Gobierno, Cezary Tomczyk, declaró este lunes a modo de reacción en la cadena de televisión en Polsat News que Ziobro es un «grandísimo cobarde» y un «gallina» por eludir la justicia.

Por su parte, el ministro de Servicios Especiales Tomasz Siemoniak comentó: «Un exministro de Justicia que huye del sistema judicial polaco como un cobarde. ¡Una completa ruina!»

El ex primer ministro Mateusz Morawiecki, que dirigió el Gobierno del que Ziobro formaba parte, señaló en la emisora de radio RMF FM que no le sorprende la decisión del exministro, ya que considera que la fiscalía polaca funciona hoy como un «órgano motivado políticamente».

En diciembre de 2024, Hungría ya concedió asilo político a otro político polaco que formó parte del anterior Gobierno: Marcin Romanowski, exviceministro de Justicia, que es buscado en Polonia por 11 delitos relacionados con las mismas acusaciones a que se enfrenta Ziobro.

Estos casos han provocado tensiones entre el actual Gobierno de Polonia y Hungría, con citaciones de embajadores y acusaciones mutuas de injerencia política y violación del Estado de Derecho.

El ministro polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski, llamó a consultas al embajador polaco en Budapest en diciembre de 2024 por el caso de Romanowski, y amenazó con demandas ante la Comisión Europea y tribunales europeos para forzar el retorno del político. EFE

