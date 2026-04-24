Expertos advierten erosión negociadora de México frente a EE.UU. en revisión del T-MEC

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Ciudad de México, 23 abr (EFE).- La postura negociadora de México frente a Estados Unidos se ha erosionado de forma rápida rumbo a la renegociación del tratado en común con Canadá, el T-MEC, después de que el Gobierno mexicano reconociera que ya buscará eliminar por completo los aranceles, sino reducirlos lo más posible, advirtió este jueves la firma León Barrena Rodríguez & Partners.

De acuerdo con su análisis, los acontecimientos recientes “validaron” sus proyecciones sobre una “mala interpretación estructural” del secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, y afirmó que México enfrenta una presión externa creciente.

La firma, un despacho enfocado en transacciones transfronterizas (México-EE.UU.) y estrategia regulatoria, interpretó como una «señal de jerarquía», y no como un desacuerdo aislado, el intercambio observado el lunes entre Ebrard y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, tras una reunión de alto nivel en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ese episodio generó debate en redes sociales, donde usuarios y medios locales lo presentaron como un supuesto “regaño” o momento de tensión entre Greer y Ebrard, mientras que la Secretaria de Economía señaló que el embajador estadounidense explicaba en ese momento la postura de su país sobre no eliminar ningún arancel impuesto.

El apunte de la firma también vinculó la situación con la decisión de Sheinbaum de proponer a Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México en Estados Unidos, en sustitución de Esteban Moctezuma, en un momento clave para la relación bilateral y la revisión comercial.

La crítica se produce después de que Ebrard reconoció que el escenario comercial cambió y que México no debe actuar con “nostalgia” frente a la etapa de cero aranceles.

El funcionario también admitió que los gravámenes al sector automotriz, acero y aluminio probablemente persistirán, por lo que el objetivo mexicano será reducirlos y evitar mayores afectaciones a la industria.

La reunión del lunes entre Sheinbaum, Greer, Ebrard y representantes empresariales formó parte de los preparativos para la revisión del T-MEC, cuyas negociaciones formales están previstas para iniciar el 26 de mayo.

En esos encuentros, México y Estados Unidos abordaron reglas de origen, seguridad económica, minerales críticos, acero, automóviles y la continuidad del acuerdo regional.

La publicación de León Barrena Rodríguez & Partners concluyó que México corre el riesgo de entrar en un “bucle de retroalimentación negativo” por menor capacidad de negociación, concesiones subóptimas y una posición debilitada ante Washington, y sostuvo que el T-MEC enfrenta un riesgo “existencial”.

Sin embargo, el Gobierno mexicano ha sostenido que existe coincidencia con Estados Unidos sobre la importancia de mantener el tratado y fortalecer las reglas de origen, mientras busca aliviar los aranceles sectoriales impuestos por Washington.

La diferencia central ahora está en el alcance de esa negociación: de una aspiración de comercio libre de aranceles a una estrategia de contención y reducción, así como de tratar de relocalizar sectores industriales que Estados Unidos considera estratégicos y quiere sustituir en Asia. EFE

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