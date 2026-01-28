Expertos alertan de un cambio estructural sin retorno en el orden económico mundial

Londres, 28 ene (EFE).- El presidente de la consultora británica Oxford Economics, Adrian Cooper, dijo este miércoles a EFE que el mundo atraviesa «un cambio estructural permanente» en el orden económico, impulsado por el proteccionismo de Estados Unidos y la expansión de las exportaciones chinas.

Cooper intervino en la presentación en Londres del informe Perspectivas Globales 2026 de la consultora, que prevé que el crecimiento de la economía global se mantenga relativamente estable este año -en torno al 2,7 %-, pese a posibles impactos como tensiones geopolíticas o la fragmentación del comercio, si bien podrían verse perjudicadas regiones menos competitivas, como Europa.

El economista advirtió de que el giro proteccionista impulsado por la Administración de Donald Trump en EE.UU., al que China responde con un aumento de su capacidad industrial, ha marcado «un cambio en las reglas del juego de la economía mundial» de una magnitud «no vista desde la década de 1930», al cuestionar el orden comercial global surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

A su juicio, este nuevo escenario «eleva de forma sustancial los riesgos geopolíticos» y amplía el margen para «errores de cálculo» y posibles escaladas entre las grandes potencias, en un contexto de apremiante rivalidad estratégica.

Cooper señaló que este giro difícilmente se revertirá con un eventual sucesor de Trump: «No vamos a volver al punto en el que estábamos», dijo a EFE.

«Estamos en un mundo en el que los países van a hacer cada vez más para proteger y reforzar sus industrias clave», afirmó, una dinámica que «también se extenderá a la Unión Europea».

Crecimiento desigual

Pese a este cambio estructural, el informe prevé que el producto interior bruto (PIB) global aumente en torno al 2,7 % en 2026 —por debajo del 3,3 % previsto por el Fondo Monetario Internacional—, gracias a la resiliencia de algunas grandes economías y sectores, sobre todo en Estados Unidos y China.

EE.UU., con un crecimiento previsto del 2,3 % en 2026, sigue mostrando lo que Oxford Economics define como «excepcionalismo económico» -mejor rendimiento que otras economías avanzadas-, respaldado no tanto por la política comercial y arancelaria sino por factores más tradicionales, como la fortaleza de los ingresos reales de los hogares, la flexibilidad del mercado laboral, el apoyo fiscal y elevados niveles de inversión privada.

Cooper destacó que la inteligencia artificial ha sido un factor clave para «sostener la economía estadounidense», mediante la creación de empleo y el aumento de la productividad, aunque advirtió de que «existe el riesgo de una corrección» si los beneficios esperados de la IA no se materializan, lo que podría derivar en un ajuste brusco de la inversión y los mercados.

Por su parte, frente a los aranceles estadounidenses a las importaciones, China está reforzando su posición industrial «produciendo bienes de mayor valor y sofisticación», lo que le permite abaratar sus exportaciones y llegar a más mercados, indicó.

Cooper apuntó que esta estrategia plantea un desafío para otras economías con exportaciones similares, como Alemania y Japón.

Europa, por su parte, afronta una pérdida de competitividad frente a las dos grandes potencias mundiales, agravada por «altos precios de la energía, exceso de regulación y retrasos tecnológicos».

El experto se mostró «preocupado» por el futuro a medio plazo del continente y urgió a actuar con rapidez para «reforzar la productividad y reorientar sectores estratégicos».

«Europa tiene un enorme talento, empresas innovadoras y un mercado interno muy amplio. Todo ello podría convertirse en palancas clave para recuperar competitividad si se acometen las reformas necesarias», afirmó. EFE

jm/fjo/cg