Expertos de la ONU: los archivos de Epstein revelan posibles crímenes de lesa humanidad

1 minuto

Ginebra, 16 feb (EFE).- Los archivos del pederasta Jeffrey Epstein muestran atrocidades contra mujeres y niñas de tal magnitud, carácter sistemático y alcance transnacional que podrían ser considerados legalmente «crímenes de lesa humanidad», declararon este lunes nueve relatores y expertos de la ONU.

Los documentos divulgados el 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos «sugieren la existencia de una empresa criminal global» y «revelan implicaciones aterradoras sobre el nivel de impunidad para estos crímenes», indicaron en un comunicado conjunto.

Los archivos contienen menciones a posibles casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes, y feminicidio, señalaron los expertos, quienes apelaron a «todos los tribunales nacionales e internacionales competentes» a enjuiciar los presuntos crímenes. EFE

