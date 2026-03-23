Expertos de la UE esperan en Kiev permiso para visitar el oleoducto atacado por Rusia

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Kiev, 23 mar (EFE).- Una delegación de expertos de la UE se encuentra ya en Kiev y espera a que las autoridades ucranianas le permitan inspeccionar la estación de bombeo del oleoducto Druzhba dañada por un ataque ruso el pasado 27 de enero, según informaron fuentes conocedoras de la misión a la publicación ucraniana Evropeiska Pravda.

El objetivo de los expertos es establecer el dinero y el tiempo que costará reparar la infraestructura, una estación de bombeo imprescindible para el funcionamiento del oleoducto, que lleva petróleo de Rusia a Europa central.

Sin embargo, Ucrania no ha dado por el momento permiso a los expertos para evaluar la infraestructura en cuestión, según las fuentes citadas por la publicación.

Desde que el ataque ruso alcanzó la infraestructura se ha interrumpido el tránsito de petróleo ruso hacia Hungría.

El Gobierno de Budapest bloquea un crédito de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania aprobado por los Veintisiete en diciembre.

Hungría insiste en que no levantará el veto a este préstamo crucial para la viabilidad económica de Ucrania hasta que vuelva a recibir petróleo ruso a través del Druzhba.

Kiev y la UE acordaron la semana pasada que Ucrania repararía la infraestructura con ayuda técnica y fondos europeos para que el oleoducto vuelva a funcionar lo antes posible.

Hungría acusa a Kiev de mantener parada la estación de bombeo por motivos políticos y asegura que la infraestructura está lista para ser puesta en marcha de inmediato, unas acusaciones que los ucranianos niegan. EFE

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