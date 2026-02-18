Expertos descartan nuevo trasplante para el niño que recibió un corazón dañado en Nápoles

Roma, 18 feb (EFE).- El comité de expertos reunido este miércoles en el Hospital Monaldi de Nápoles (sur) ha descartado la posibilidad de un nuevo trasplante de corazón para Tommaso, el niño de dos años y medio que recibió un órgano dañado en diciembre, informan medios italianos.

Tras una exhaustiva evaluación médica y el estudio de los últimos exámenes por un equipo de especialistas de los principales hospitales italianos especializados en trasplantes pediátricos, concluyeron que las condiciones actuales del niño no son compatibles con una nueva intervención quirúrgica, a pesar de que este martes se había notificado la posible disponibilidad de un órgano compatible.

La dirección del hospital explicó que ha comunicado la decisión al Centro Nacional de Trasplantes y expresó su «mas sincera cercanía a la familia» de Tommaso en este momento «tan difícil».

Por su parte, el abogado de la familia, Francesco Petruzzi, ha declarado a medios locales que «la madre está resignada ante la idea de que su hijo no saldrá adelante» porque «no tiene motivos» para contradecir a «los mayores expertos de toda Italia».

El ministro de Sanidad, Orazio Schillaci, aseguró que el dictamen de los expertos «marca un desenlace distinto al que todos esperábamos» pero que es necesario «atenerse a las indicaciones de la ciencia».

También afirmó que es su «deber esclarecer la situación» sobre lo ocurrido, al tiempo que expresó su cercanía a la familia del menor.

Tommaso permanece ingresado en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del Monaldi, conectado a un sistema ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), que reemplaza temporalmente las funciones del corazón y los pulmones.

El primer trasplante, realizado el pasado diciembre, no tuvo éxito debido al deterioro del órgano transportado desde Bolzano (norte), que llegó dañado por un posible choque térmico que habría sido causado por el uso de hielo seco en un contenedor fuera de los protocolos establecidos

La Fiscalía de Nápoles está investigando el caso por si hubiera habido fallos o negligencia en la cadena de custodia del órgano. EFE

