Expertos prevén un auge de las remesas electrónicas hacia Venezuela con el nuevo gobierno

Las remesas de venezolanos en el exterior crecerán a medida que se reduce la disparidad de la tasa de cambio oficial y la del mercado paralelo, y los grandes beneficiarios serán las aplicaciones digitales de envío instantáneo, según un panel de expertos este lunes.

«Las billeteras digitales van a ser las grandes ganadoras aquí en Venezuela», explicó vía teleconferencia Juan Mendoza, director general de la empresa Zinli, basada en Panamá, durante un evento organizado por el centro de análisis Diálogo Interamericano.

Los cambios se han acelerado desde la caída del presidente Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas estadounidenses, añadió este experto.

Venezuela recibió en 2025 en torno a 6.000 millones de dólares en remesas, según los cálculos publicados por Diálogo Interamericano.

«Estamos viendo que la ‘brecha’ o la diferencia entre la tasa oficial de cambio y la tasa paralela (entre el dólar y el bolívar) se ha reducido de casi el 120% al 30% en la actualidad», añadió este experto.

«Lo que estamos viendo tras la caída de Maduro es que los depósitos en cuenta están creciendo enormemente», añadió Gene Nigro, vicepresidente de Remitly, otra empresa de remesas.

«Prevemos que a la economía venezolana le van a faltar dólares en billetes. Por lo tanto, surgirán oportunidades con medios electrónicos, con transferencias electrónicas de dólares estadounidenses dentro del país al momento de la recepción, y con un nuevo tipo de cambio», añadió Mendoza.

Venezuela pasó de ser un país emisor de remesas durante décadas, de inmigrantes que vivían en el país en la época de la prosperidad petrolera, a convertirse en neto receptor, producto de la gran diáspora en el exterior.

En torno a 8 millones de venezolanos viven en el extranjero, de los cuales casi la mitad (3,9 millones) envían dinero regularmente a los familiares que dejaron atrás, según los cálculos del Diálogo Interamericano.

A causa de las restricciones del gobierno chavista, y de las sanciones estadounidenses, apenas el 15% del mercado pasaba por vías tradicionales, mediante transferencias bancarias o casas de cambio.

En apenas tres meses las remesas provenientes de Estados Unidos mediante canales formales creció del 5% al 20%, calcula Manuel Orozco, director del Programa de Migración y Remesas del Diálogo Interamericano.

El posible renacer de la inversión petrolera en el país, gracias a las reformas en el sector a causa de la presión estadounidense, podría provocar también un regreso acelerado de migrantes, según Mendoza, que calculó que en dos años podrían regresar hasta tres millones de venezolanos.

