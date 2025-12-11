Expertos ven en disputa con México una «estrategia» de Trump para romper tratado de aguas

Ciudad de México, 10 dic (EFE).- La amenaza arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra México por incumplir el Tratado de Aguas es una «estrategia» para romper el acuerdo bilateral entre ambas naciones en materia hídrica, aseguró este miércoles el presidente del Consejo Consultivo del Agua, Raúl Rodríguez.

«Es una estrategia del presidente Trump para tratar de eliminar el tratado, porque el tratado es 100% beneficial para nosotros. Nosotros solamente estamos obligados a compartir un tercio del agua del hogar, y eso evidentemente no les gusta a ellos», señaló Rodríguez en un acto organizado junto a la Red de Aguas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A juicio de esta organización civil, la Casa Blanca trata de «romper» el Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos suscrito en 1944, para lo que recurre a la amenaza de imponer un 5 % de aranceles por los 986,4 millones de metros cúbicos que, según Trump, le debe el país vecino por la deuda acumulada de los últimos cinco años.

En este sentido, desde el Consejo Consultivo del Agua apuntaron que el plan de Trump es similar al que empleó en asuntos comerciales con otras naciones como China, por lo que aplaudieron la «correcta postura» de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, de «anteponer» el consumo doméstico del agua y las actividades productivas nacionales.

Aun así, reconocieron que hay incumplimientos en el acuerdo que el Gobierno mexicano debe solventar «asignando volúmenes de agua» para entregar a Estados Unidos, algo en lo que reconocieron el país se ha «retrasado».

Si eso no se produce, los expertos advirtieron de que eso supondría «pretextos permanentes para que nos presionen», de modo que instaron a las autoridades mexicanas a generar un «modelo eficiente» que permita cumplir los acuerdos bilaterales.

Trump amenazó el lunes con imponer un arancel del 5 % a México si el país vecino no libera antes del 31 de diciembre los 246,6 millones de metros cúbicos de agua pendientes según el Tratado, que desde 1944 regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones.

En su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum mostró su confianza en que ambas naciones podrán alcanzar un acuerdo en las negociaciones que siguen en marcha, que ya van por su segundo día.

«Yo confío en que vamos a llegar un acuerdo. De todas maneras, ¿cómo tiene que actuar el Gobierno de México? Pues cumpliendo con el tratado, pero en la defensa también de los intereses del pueblo de México y de la nación», afirmó la mandataria mexicana.

Según el tratado de 1944, Estados Unidos debe enviar 1.850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México y México 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años. EFE

