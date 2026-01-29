Expertos y empresarios discuten ventajas de tokenización de empresas en El Salvador

2 minutos

San Salvador, 29 ene (EFE).- Expertos, empresarios y entusiastas de las criptomonedas se reunieron este jueves en El Salvador para discutir las ventajas de la tokenización de las empresas para conseguir financiamiento y acercar las inversiones a la población en general.

Fabián Delgado, desarrollador de negocios de la empresa Bitfinex, explicó a la prensa que este proceso consiste en «digitalizar o respaldar en tokens digitales una propiedad física o instrumento financiero y pasarlo o respaldarlo en el mundo digital».

A su juicio, esto permite una «democratización y el acceso de las personas a inversiones» mediante «la tecnología ‘blockchain’, pues permite que las personas tengan ese acceso y esta inclusión financiera».

Sostuvo que a las empresas les permite un mayor «alcance y acceso a liquidez y capital, (…) sobre todo, rompiendo esas barreras de fricción al acceso a financiamiento que hoy en día existen».

«Lo que hace la tokenización es democratizar, es dar acceso. Así como en algún momento cambió la forma en que hoy nos comunicamos, la tokenización está cambiando cómo se generan y cómo se distribuyen activos y activos financieros», dijo.

Destacó que El Salvador ha sido «pionero» en este proceso con la creación de la legislación referente a activos digitales, «porque cuando están claras las reglas, la confianza aumenta y las empresas empiezan también a aterrizar en El Salvador, y esto se ve reflejado básicamente en inversión, capital y progreso económico para el país».

«Sin duda alguna, estamos muy felices de que El Salvador haya sido pionero y que tenga este marco regulador claro para que las empresas de esta tecnología se constituyan en su país», acotó.

En enero de 2024, la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador autorizó a la empresa e-Grains lanzar una oferta pública por 100 millones de dólares (unos 108 millones de euros) del token digital (ficha) $ESOY, respaldado con soja, siendo la primera operación de este tipo en el país.

En abril de ese año, se anunció la emisión de 6,25 millones de dólares en un token digital para la construcción de un hotel privado en el estatal aeropuerto internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero mediante la plataforma Bitfinex Securities.

Según un informe de Bitfinex Securities, «el régimen de licencias de criptomonedas en El Salvador permite a las empresas tokenizar fondos, deuda, capital y bienes raíces», además de que «simplifica el proceso de captación de capital». EFE

hs/mt/gad