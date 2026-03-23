Explore y Power Minerals acuerdan asociarse en proyecto de litio en Argentina

2 minutos

Buenos Aires, 23 mar (EFE).- La empresa minera Explore, subsidiaria de la canadiense Summit Nanotech, y la australiana Power Minerals firmaron un acuerdo con vistas a explorar litio en forma conjunta en la norteña provincia argentina de Salta.

Según informó este lunes Explore en un comunicado, firmó con Power Minerals un acuerdo sobre los términos para el desarrollo del proyecto de litio Salta, que la australiana posee en la provincia de Salta (noroeste de Argentina).

El proyecto Salta comprende la exportación de litio en cinco salares.

El acuerdo anunciado este lunes establece un marco bajo el cual Explore adquiriría un 59 % del ‘joint venture’ (asociación de empresas) del proyecto mediante la financiación de la exploración y la entrega de un estudio de prefactibilidad, entre otros pasos para el desarrollo a escala comercial. Power Minerals mantendría un 41 % del ‘joint venture’.

Bajo la estructura propuesta, Explore financiaría hasta 6 millones de dólares en trabajos de desarrollo durante el primer año.

El acuerdo también otorga a Explore la opción de adquirir el proyecto Salta de Power Minerals en su totalidad, por 50 millones de dólares en cualquier momento durante el período de opción.

Explore dijo que está adquiriendo de forma independiente propiedades adicionales de salmuera de litio en la región, que se incorporarían al ‘joint venture’, ampliando la base de recursos y la escala de la operación.

El del litio es ahora mismo uno de los sectores más dinámicos de Argentina, junto con el de los hidrocarburos.

De acuerdo al más reciente informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Argentina es el quinto mayor productor mundial de litio (detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue), el tercero en reservas (detrás de Chile y Australia) y el primero en recursos, junto con Bolivia.

Según datos de la Secretaría de Minería, Argentina tiene 67 proyectos de litio en diversas etapas de avance.

De ese total, apenas siete están ya en producción.

Debido al potencial de los proyectos en construcción avanzada, Argentina prevé escalar posiciones como productor mundial de litio. EFE

nk/nvm