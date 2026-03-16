Explosión en Ámsterdam eleva la tensión por ataques a intereses judíos en Países Bajos

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La Haya, 16 mar (EFE).- Una explosión registrada durante la madrugada de este lunes en el distrito financiero de Ámsterdam está siendo investigada por la policía neerlandesa por su posible relación con una serie de ataques recientes contra objetivos vinculados a la comunidad judía en Países Bajos.

El estallido ocurrió frente a un edificio de oficinas en el distrito de Zuidas y provocó un pequeño incendio que fue extinguido rápidamente por personal de seguridad, sin causar heridos, según confirmaron las autoridades.

En redes sociales circula un video en el que un grupo reivindica la acción con unas imágenes que muestran a una persona encendiendo un artefacto explosivo frente a una puerta giratoria del edificio.

El mismo grupo se había atribuido previamente otros ataques ocurridos la semana pasada: el incendio de una sinagoga en Rotterdam, una explosión frente a una escuela judía en Ámsterdam y un incidente similar en una sinagoga de Lieja, en Bélgica.

La policía confirmó que está analizando el material difundido en internet, aunque por el momento no ha establecido oficialmente un vínculo entre los diferentes ataques.

También está revisando imágenes de cámaras de seguridad y pidió a posibles testigos que se presenten.

Las autoridades neerlandesas ya detuvieron el viernes pasado a cuatro adolescentes de 17, 18 y 19 años sospechosos de haber provocado el incendio en la sinagoga de Rotterdam.

En paralelo, la policía sigue buscando a dos personas presuntamente implicadas en la colocación de un explosivo frente a una escuela judía en Ámsterdam el sábado.

El grupo que reivindica los ataques se autodenomina Harakat Ashab al Yamin -“los de la mano derecha”, una expresión coránica que alude a los salvados en el Día del Juicio-, pero es una organización sobre la que existe poca información.

En sus mensajes de reivindicación, ha hecho referencia al conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, pero no se ha podido confirmar su responsabilidad directa en los ataques.

Tras una reunión este lunes con representantes de la comunidad judía, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, calificó los ataques como “inaceptables” y “cobardes” y afirmó que buscan intimidar y sembrar miedo.

El Gobierno neerlandés también investiga si los incidentes podrían tener conexiones internacionales.

En declaraciones a EFE, un portavoz de Europol advirtió de que el conflicto en Oriente Medio tiene «repercusiones inmediatas» para la seguridad en la Unión Europea (UE), con un “aumento de la amenaza de terrorismo y extremismo violento”.

Ese nivel de amenaza “puede manifestarse”, dijo, en posibles casos de radicalización interna protagonizados por individuos que actúan solos o por “pequeñas células que actúan por iniciativa propia», que podrían llevar a cabo “actividades desestabilizadoras” dentro de la UE.

También se refirió a grupos asociados al denominado “Eje de la Resistencia” -red de organizaciones y milicias aliadas de Irán que se oponen a Israel y a la influencia de Estados Unidos en Oriente Medio- y a redes criminales que actúan bajo dirección de instituciones de seguridad iraníes. EFE

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