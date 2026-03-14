Explosión en el exterior de un colegio judío de Ámsterdam

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Una explosión nocturna tuvo lugar en el muro exterior de un colegio judío de Ámsterdam sin causar heridos, anunció este sábado la alcaldesa de la capital neerlandesa, Femke Halsema, que lo calificó de «acto cobarde de agresión».

La policía, que abrió una investigación, dispone de imágenes de videovigilancia en las que se ve a un hombre colocando el artefacto explosivo, añadió la alcaldesa en un comunicado.

«La policía y los bomberos acudieron rápidamente al lugar», en el barrio de Buitenveldert, al sur de Ámsterdam, y «los daños materiales son limitados», precisó.

Los judíos de Ámsterdam se enfrentan «cada vez con más frecuencia al antisemitismo y eso es inaceptable», denunció la alcaldesa.

«Un colegio debe ser un lugar donde los niños puedan asistir a clase con total seguridad. Ámsterdam tiene que ser un lugar donde los judíos pueden vivir seguros», insistió.

Este incidente es similar a otros registrados esta semana, todos por la noche, frente a sinagogas de Lieja (Bélgica) y Róterdam (Países Bajos).

«Es terrible. El antisemitismo no tiene cabida en los Países Bajos», ha declarado en la red social X el jefe del gobierno neerlandés, Rob Jetten.

El viernes, tras la explosión frente a una sinagoga de Róterdam, las autoridades neerlandesas anunciaron la detención de cuatro jóvenes.

Esta serie de ataques se produce en el contexto de la guerra en Oriente Medio, donde Israel es una de las partes beligerantes.

El lunes, en la vecina Bélgica, una explosión sacudió una sinagoga de Lieja, causando daños pero sin provocar heridos.

La investigación se ha encomendado a la fiscalía federal belga, competente en materia de terrorismo, que 48 horas después de los hechos afirmó estar analizando un vídeo, posiblemente grabado por yihadistas, en el que se reivindica la explosión.

El jueves, un hombre embistió con su coche una sinagoga en las afueras de Detroit, en el estado estadounidense de Míchigan, provocando un incendio, antes de morir a manos de los agentes de seguridad, que abrieron fuego contra él.

mad/cel/erl/pc