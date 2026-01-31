Explosión por escape de gas en una ciudad iraní del Golfo

2 minutos

Una explosión causada por un escape de gas sacudió este sábado un edificio de la ciudad iraní de Bandar Abbás, en la costa del Golfo, indicaron este sábado las autoridades.

Hubo varios incidentes en otras partes del país, pero los medios de comunicación descartaron cualquier vínculo con un posible ataque o sabotaje, en un contexto tenso después de que el presidente estadounidense Donald Trump multiplicara las amenazas de ataque a Irán y desplegara una decena de buques en el Golfo.

«La causa inicial del accidente (…) es una acumulación de gas que se escapó, lo que provocó una explosión», declaró Mohamad Amin Lyaghat, jefe de los bomberos locales, a la televisión pública.

La explosión se produjo en un edificio de ocho plantas y destruyó dos de ellas, así como «varios vehículos y tiendas», informó la televisión estatal.

«Desgraciadamente, una niña de cuatro años perdió la vida» y 14 personas fueron hospitalizadas, precisó Mehrdad Hassanzadeh, director general de gestión de crisis en la provincia de Hormozgán, que tiene su capital en Bandar Abbás, citado por la agencia Mehr.

Imágenes difundidas por la televisión estatal mostraron la fachada del edificio destrozada, dejando al descubierto parte del interior, con escombros esparcidos alrededor.

Bandar Abbás se encuentra en la costa del Golfo, cerca del estrecho de Ormuz, un punto muy sensible por el que transitan el gas licuado y el petróleo procedente de la región.

A raíz de unos rumores divulgados por internet, los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de la república islámica, desmintieron que sus edificios en Hormozgán hubieran sido atacados, en un comunicado difundido por la agencia de prensa Fars.

La agencia Tasnim, en tanto, negó «los rumores de asesinato» del comandante de las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución, Alireza Tangsiri.

Entre los incidentes ocurridos este sábado, se produjo una humareda en Parand, en la periferia de Teherán, «causada por un pequeño fuego en un cañizar, no está relacionada con ningún incidente de seguridad según la televisión estatal.

Por otro lado, un escape de gas provocó una explosión en la localidad de Ahvaz, en la región de Juzestán, en el suroeste del país, que dejó cuatro muertos, informó la misma fuente.

bur/smw/avl-pc-jvb/mab