Exportaciones agroalimentarias de UE alcanzaron nivel récord en 2025 con 238.400 millones

2 minutos

Bruselas, 13 mar (EFE).- Las exportaciones agroalimentarias de la Unión Europea (UE) alcanzaron los 238.400 millones de euros en 2025, un 1 % más que en 2024 (un aumento de 2.300 millones de euros) y el Reino Unido siguió siendo el principal destino, informó este viernes la Comisión Europea.

Por su parte, las importaciones agroalimentarias ascendieron a 188.600 millones de euros, un 9 % superiores a las del año anterior, o más exactamente 15.300 millones de euros más que en 2024, con el Reino Unido, Brasil y Estados Unidos de nuevo como principales proveedores.

La UE mantuvo así un superávit comercial agroalimentario de 49.900 millones de euros en 2025, 13.300 millones de euros menos que el año precedente debido principalmente al aumento de los precios de importación de productos como el café, el cacao, las frutas y los frutos secos.

Los Veintisiete siguieron siendo el principal exportador mundial de productos agroalimentarios y también el principal importador mundial en 2025.

Exportaciones

El Reino Unido continuó como principal destino de las exportaciones agroalimentarias de la UE, con un 23 % del total (55.600 millones de euros).

Crecieron también las exportaciones a Suiza (que aumentaron un 7 %) y a Turquía (con un crecimiento del 16 %).

Los cereales preparados, los productos lácteos y el vino continuaron liderando las exportaciones de la UE, mientras que el cacao, el café y el chocolate experimentaron los mayores incrementos en valor, debido principalmente al alza de los precios.

Importaciones

Las importaciones agroalimentarias de la UE ascendieron a 188.600 millones de euros. Reino Unido, Brasil y Estados Unidos siguieron siendo los principales proveedores, impulsados ​​por el cacao, el café, las frutas y los frutos secos debido al aumento de los precios mundiales.

En su conjunto, el comercio agroalimentario representó el 9 % de las exportaciones totales de la UE, el 7,5 % de las importaciones totales de la UE y el 37 % del superávit comercial global de la UE en 2025. EFE

