Exportaciones chilenas rompen récord en 2025 con más de 107.000 millones de dólares

2 minutos

Santiago de Chile, 7 ene (EFE).- Las exportaciones chilenas escalaron en 2025 a más de 107.000 millones de dólares, un alza de 7,9 % respecto de 2024 que marca el mayor monto exportado por el país desde que existen registros, informó este miércoles la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) del Gobierno.

La subsecretaria de la Subrei, Claudia Sanhueza, afirmó que “2025 marcó un hito histórico para el comercio exterior chileno, ya que las cifras nos señalan que, pese al desafiante contexto internacional, nuestro país logró un año récord en exportaciones».

«Este es el resultado de un importante esfuerzo público y privado que se ha llevado adelante. A lo anterior se agrega que más empresas realizaron envíos al exterior, sobre todo, las micro, pequeñas y medianas, aportando así al desarrollo económico y al empleo», agregó.

El organismo, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, detalló que el intercambio comercial de Chile en 2025 sumó 199.667 millones de dólares, anotando un incremento de 8,9 % respecto de 2024, según el Informe de Comercio Exterior de Chile elaborado con cifras del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

Solo en diciembre del 2025, apuntó la Subrei, las exportaciones del país sudamericano sumaron 11.285 millones de dólares, «tratándose del mayor nivel de ventas al exterior para un solo mes, desde que existen registros», comentó Sanhueza.

La minería, el principal sector económico del país de la mano del cobre, logró retornos por 63.253 millones de dólares, anotando un alza de 12,6 % en comparación con el año 2024, con su propio récord de ventas al exterior.

«El dinamismo exhibido por los embarques mineros fue sustentado en gran medida en el alza de los concentrados de cobre, con retornos por 36.278 millones de dólares, cifra que refleja un aumento de 19,3 %», apunta el comunicado de la Subrei.

Exportaciones de oro, concentrado de molibdeno y de carbonato de litio le siguen en relevancia al metal rojo, completando un año en el que la minería justificó por sí sola el 59,1 % de las exportaciones nacionales de bienes.

Con una producción de entre 5 y 6 millones de toneladas al año, Chile es el mayor productor de cobre del mundo y alberga gigantes mineras como Codelco, BHP, Anglo American y Antofagasta Minerals.

China es el principal socio comercial de Chile desde 2009, con un intercambio que se ha expandido a una tasa promedio anual del 11 %, seguido de Estados Unidos. EFE

