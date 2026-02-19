Exportaciones de Ecuador subirían 7 % en 2026, frenadas por aranceles de EE.UU. y Colombia

Guayaquil (Ecuador), 19 feb (EFE).- El crecimiento de las exportaciones no petroleras de Ecuador, que rompieron un récord en 2025, al alcanzar los 29.402 millones de dólares, un 18 % más que en 2024, podrían desacelerarse al 7 % en 2026, debido principalmente a los aranceles impuestos por Estados Unidos y por Colombia, según estimaciones de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

«Vemos un escenario más conservador en donde, si es que no hacemos nada, creemos que vamos a crecer alrededor del 6 o 7 %. Difícilmente creo que habrá un crecimiento como el de 2025, que se acercó casi al 20 %», explicó este jueves el presidente de Fedexpor, Xavier Rosero, en la presentación de las proyecciones anuales.

Sin embargo, Rosero cree que ese 7 % podría elevarse a 10 % si el Gobierno pone en marcha una serie de medidas que ellos van a plantear en los próximos días, relacionadas con revisar los costos de producción que tienen algunos productos como el camarón (langostino), las conservas de atún o el brócoli y también la carga tributaria.

Son estos tres productos algunos de los más importantes que se quedaron por fuera de las negociaciones del acuerdo comercial recíproco con EE.UU., que concluyeron la semana pasada, y que forman parte del 49 % de las exportaciones a ese país que no se beneficiarán de la eliminación de la sobretasa de 15 % que el Gobierno de Donald Trump impuso desde agosto pasado.

Así, el camarón seguirá pagando un 15 % de arancel para entrar a EE.UU.; las conservas de atún, un 27,5 %; y el brócoli, un 29,9 %; lo que pone en desventaja a los exportadores ecuatorianos frente a los de la India, Tailandia o México, cuyos productos ingresan en similares o mejores condiciones, situación que Rosero califica como «extremadamente grave».

En el caso de Colombia, aunque aún no entran en vigor los aranceles recíprocos del 30 % a más de 50 productos ecuatorianos por la guerra comercial que inició el presidente Daniel Noboa hace un mes, argumentando una supuesta falta de control fronterizo del vecino país, la medida ya está causando algunos efectos.

«Ya tengo reportes de empresas exportadoras que me alertan de suspensión de pedidos», dijo Rosero, que agregó que aunque los envíos a ese país representan un 8 % o 9 % del total del país, esas compañías tienen involucrado el 50 % o más de su facturación en el mercado colombiano.

«Están en serio riesgo de entrar en un proceso de reestructuración o de iliquidez si es que no logran vender a Colombia», dijo, y añadió que conocen también que empresas de ese país ya están buscando esos productos en China, Brasil o México.

El dirigente espera que la solución llegue mucho más rápido de lo que podría demorar un proceso ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que podría ser más de dos meses.

Para intentar compensar esta situación, los exportadores también plantearán al Gobierno revisar el proceso de escaneo de los contenedores en los puertos, ya que afirman que en algunos casos tienen que pasar hasta por tres revisiones, lo que les genera un costo de unos 100 millones de dólares al año, sumados a los 450 millones anuales que ya invierten en seguridad.

Además, esperan que pronto entren en vigencia acuerdos de comercio con Canadá, Corea del Sur o Emiratos Árabes Unidos y que se inicien negociaciones con Panamá. EFE

