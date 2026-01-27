Expresidenta de Honduras Xiomara Castro jura como diputada del Parlamento Centroamericano

Tegucigalpa, 27 ene (EFE).- La expresidenta de Honduras Xiomara Castro prestó juramento este martes, en una ceremonia virtual, como diputada de pleno derecho del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en representación de su país.

Castro, quien gobernó Honduras desde el 27 de enero de 2022 hasta hoy, con el izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), fue juramentada en un ceremonia presidida por la titular de este foro regional, la guatemalteca Karla Gutiérrez.

En una carta enviada al Parlacen, Castro, quien fue sustituida este martes por el nuevo presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional, expresó su «voluntad» de integrarse al organismo regional «en su calidad de máximo foro de integración política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)».

En la misma ceremonia, también prestaron juramento como diputados ante el Parlacen el expresidente del Parlamento hondureño Mauricio Oliva y el exministro de la Presidencia Ricardo Cardona, quien fungió en ese cargo durante el Gobierno que presidió Juan Orlando Hernández (2014-2022).

El Parlacen es el organismo político regional integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, como Estados miembros de «pleno derecho».

También participan como «miembros observadores», representantes de los Congresos de México, Puerto Rico, Taiwán, Venezuela y del estado mexicano de Chiapas.

Cada país cuenta con 20 representantes democráticamente electos de acuerdo con sus disposiciones electorales internas y, según su Tratado de Constitución, los expresidentes y exvicepresidentes de cada uno de los países de pleno derecho, tras concluir sus respectivos mandatos, pasan a formar parte de este foro de forma automática por un período de cuatro años. EFE

