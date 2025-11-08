Expresidente Fernando Lugo encabeza acto organizado por fuerzas de izquierda de Paraguay

Asunción, 8 nov (EFE).- El expresidente paraguayo Fernando Lugo (2008-2012) se volvió a mostrar en público este sábado para encabezar una reunión de su formación política, la alianza de izquierda Frente Guasu, en la que debatieron acciones y estrategias de cara a los próximas elecciones municipales del país, pactadas para octubre de 2026.

Esta es la segunda aparición pública de Lugo desde que sufrió en agosto de 2022, siendo senador, un accidente cerebrovascular (ACV) que lo mantuvo alejado de la escena política.

El líder izquierdista de 74 años fue recibido por decenas de simpatizantes en una plenaria nacional del Frente Guasu que fue transmitida a través de las redes sociales de la organización política.

El expresidente no intervino en el acto partidario y permaneció sentado al frente de la plenaria. Sí tomaron la palabra varios dirigentes políticos.

El encuentro fue convocado para analizar la conformación «de amplios acuerdos políticos y electorales» y para definir una «hoja de ruta de cara a los próximos desafíos políticos para las próximas elecciones municipales», señaló el viernes la alianza de movimientos de izquierda en un comunicado.

La primera vez que Lugo reapareció, luego de sufrir el accidente cerebrovascular, fue el 20 de abril pasado cuando asistió a un acto organizado por el Frente Guasu para recordar los 17 años de su triunfo en las urnas como líder de izquierda.

En su momento, el Frente Guasu fue la mayor fuerza progresista en el país, pero actualmente, tras las elecciones de 2023, cuenta con un solo curul en el Senado, ocupada por la legisladora Esperanza Martínez.

Lugo, respaldado por la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), fue elegido presidente el 20 de abril de 2008 y marcó un periodo de alternancia en Paraguay tras más de seis décadas de hegemonía del gobernante Partido Colorado.

No obstante, el también exobispo terminó abruptamente su mandato el 22 de junio de 2012, cuando el Senado lo destituyó tras un polémico juicio político promovido en el Congreso después de la muerte de 11 campesinos y 6 policías durante un desalojo de tierras.EFE

