Expresidente Fernando Lugo encabeza acto organizado por fuerzas de izquierda de Paraguay

2 minutos

Asunción, 8 nov (EFE).- El expresidente paraguayo Fernando Lugo (2008-2012) se volvió a mostrar en público este sábado para encabezar una reunión de su formación política, la alianza de izquierda Frente Guasu, en la que debatieron acciones y estrategias de cara a los próximas elecciones municipales del país, pactadas para octubre de 2026.

Esta es la segunda aparición pública de Lugo desde que sufrió en agosto de 2022, siendo senador, un accidente cerebrovascular (ACV) que lo mantuvo alejado de la escena política.

El líder izquierdista de 74 años fue recibido por decenas de simpatizantes en una plenaria nacional del Frente Guasu que fue transmitida a través de las redes sociales de la organización política.

El expresidente no intervino en el acto partidario y permaneció sentado, mientras tomaban la palabra varios dirigentes políticos.

En su momento, el Frente Guasu fue la mayor fuerza progresista en el país, pero actualmente, tras las elecciones de 2023, cuenta con un solo escaño en el Senado, ocupado por la legisladora Esperanza Martínez.

Lugo, respaldado por la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), fue elegido presidente el 20 de abril de 2008 y marcó un periodo de alternancia en Paraguay tras más de seis décadas de hegemonía del gobernante Partido Colorado.

No obstante, el también exobispo terminó abruptamente su mandato el 22 de junio de 2012, cuando el Senado lo destituyó tras un polémico juicio político promovido en el Congreso después de la muerte de 11 campesinos y 6 policías durante un desalojo de tierras.EFE

