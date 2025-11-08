Expresidente Fernando Lugo encabeza acto organizado por fuerzas de izquierda de Paraguay

(Actualiza con comunicado del frente de izquierda)

Asunción, 8 nov (EFE).- El expresidente paraguayo Fernando Lugo (2008-2012) se volvió a mostrar en público este sábado para encabezar una reunión de su formación política, la alianza de izquierda Frente Guasu, en la que debatieron estrategias de cara a los próximas elecciones municipales, pactadas para octubre de 2026, y para fortalecer el espacio progresista del país

Esta es la segunda aparición pública de Lugo desde que sufrió en agosto de 2022, siendo senador, un accidente cerebrovascular (ACV) que lo mantuvo alejado de la escena política.

El líder izquierdista de 74 años fue recibido en la capital, Asunción, por decenas de simpatizantes en una plenaria nacional del Frente Guasu que fue transmitida a través de las redes sociales de la organización política.

El expresidente no intervino en el acto partidario y permaneció sentado al frente de la plenaria, mientras varios dirigentes políticos pronunciaban discursos.

Más de 500 delegados participaron en este encuentro convocado para «definir una hoja de ruta para la rearticulación de los movimientos sociales» y una «estrategia de participación electoral» de la alianza, indicó el Frente Guasu en un comunicado.

«Avanzamos en la rearticulación del FG (Frente Guasu) en todo el país de cara a las próximas elecciones municipales», señaló la nota.

La agrupación destacó que una articulación «amplia, unitaria y estratégica del campo progresista» en Paraguay es «una tarea impostergable».

Asimismo, afirmó que solamente «mediante la participación activa y la unidad electoral será posible consolidar una herramienta que aglutine» a diversos sectores.

La primera vez que Lugo reapareció, luego de sufrir el accidente cerebrovascular, fue el 20 de abril pasado cuando asistió a un acto organizado por el Frente Guasu para recordar los 17 años de su triunfo en las urnas como líder de izquierda.

En su momento, el Frente Guasu fue la mayor fuerza progresista en el país, pero actualmente, tras las elecciones de 2023, cuenta con un solo curul en el Senado, ocupada por la legisladora Esperanza Martínez.

Lugo, respaldado por la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), fue elegido presidente el 20 de abril de 2008 y marcó un periodo de alternancia en Paraguay tras más de seis décadas de hegemonía del gobernante Partido Colorado.

No obstante, el también exobispo terminó abruptamente su mandato el 22 de junio de 2012, cuando el Senado lo destituyó tras un polémico juicio político promovido en el Congreso después de la muerte de 11 campesinos y 6 policías durante un desalojo de tierras.EFE

