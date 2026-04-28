Expresidente Lacalle Pou pide avanzar en proyecto de puerto paraguayo en el mar de Uruguay

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Asunción, 28 abr (EFE).- El expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou (2020-2025) hizo este martes un llamado a que avance un proyecto portuario en su país para dar salida al mar a Paraguay, una nación mediterránea que exporta sus productos al mundo a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

«No me voy a morir sin ver realmente que Paraguay tenga una salida al mar en Uruguay, yo soy un convencido de que tenemos que avanzar en eso», dijo el exmandatario durante su participación en un conversatorio en la ciudad paraguaya de Santa Rita, departamento de Alto Paraná (este), por los diez años de alianza entre la empresa local Sul América Insumos Agrícolas y la uruguaya Proquimir.

En este sentido, Lacalle Pou señaló que «ya hay empresarios que están haciendo sus inversiones» y analizando plazas para la eventual construcción de un puerto paraguayo en Uruguay.

«Sé que tienen otros lugares para su logística, pero si uno ve el mapa de la región, Uruguay naturalmente debería ser la salida al mar de Paraguay, y eso dejaría a los paraguayos con una tranquilidad enorme», agregó.

Paraguay inició en 2022, bajo la Presidencia de Mario Abdo Benítez (2018-2023), una serie de exploraciones para tener una presencia con «soberanía» en un territorio costero de Uruguay que le permita «acceder al mundo», dijo el entonces mandatario.

Sin referirse al proyecto de su antecesor, cuyos avances no se han anunciado, el actual presidente paraguayo, Santiago Peña, respaldó el llamado que hizo esta jornada Lacalle Pou.

“Uruguay es ciertamente nuestra salida al mar”, dijo Peña en el mismo acto y sin dar mayores detalles.

Las exportaciones paraguayas, con transacciones a 148 países, sumaron de enero a diciembre de 2025 un total de 16.720,3 millones de dólares, un 5,8 % más a los acumulados en 2024, según un reporte de comercio exterior del Banco Central de Paraguay.

Para estas exportaciones fue vital el uso de la Hidrovía Paraguay-Paraná, un extenso corredor fluvial de más de 3.400 kilómetros que conecta a Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, y que facilita la salida paraguaya al océano Atlántico. EFE

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