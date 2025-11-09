Expresidente Paz Zamora aconseja a su hijo Rodrigo que gobierne Bolivia con «ternura»

3 minutos

La Paz, 8 nov (EFE).- El exmandatario boliviano Jaime Paz Zamora aconsejó a su hijo Rodrigo, quien este sábado juró como nuevo presidente de Bolivia, que gobierne el país con «ternura» hacia el pueblo y recordó que tiene «todas las condiciones» para hacer una gran gestión durante los próximos cinco años.

«Al pueblo se lo respeta, al pueblo boliviano se lo ama con ternura, es un pueblo muy tierno. Entonces eso lo tiene que tener siempre en cuenta, por más delicada que fuera su situación», afirmó el exgobernante a algunos medios, entre ellos EFE.

Paz Zamora acudió a la investidura de su hijo y estuvo en un sector del Parlamento boliviano dedicado especialmente a la familia del nuevo mandatario.

Asimismo, consideró que es muy importante que se acerque «con mucho respeto» a los grupos sociales que en las anteriores dos décadas fueron aliados del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), durante las gestiones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Hay que mostrar «respeto a los grupos sociales porque han sido muy corrompidos por el régimen anterior, mucho cariño y respeto», señaló.

Durante su discurso, Rodrigo Paz Pereira hizo alusiones a su infancia y a su vida en varios países del exterior debido al exilio de sus padres, además de agradecer en un par de ocasiones a Paz Zamora (1989-1993).

El exjefe de Estado mencionó que toda su familia asume «con mucha humildad» la asunción de Rodrigo Paz Pereira y con «optimismo».

El fundador del desaparecido Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), a comienzos de la década de 1970, también recomendó a su hijo aplicar la llamada «diplomacia directa» que utilizó en su Gobierno para generar resultados más efectivos en la política exterior de Bolivia.

Paz Zamora destacó que algunas de las virtudes de Rodrigo Paz Pereira son su «aguante físico» y, principalmente, la «paciencia» que suele mostrar en las tareas cotidianas y «en los procesos más largos», por lo que también le recomendó aplicarla durante el ejercicio de la Presidencia.

Por su parte, el hermano del nuevo gobernante, Jaime Paz Pereira, destacó la «sencillez» y «simpleza» de la ahora principal autoridad del país, con quien guarda buenos recuerdos de su infancia.

También dijo que Rodrigo ejercerá un Gobierno «en base a la unidad» y la «ternura» hacia la población, además de que lo apoyará en su condición de hermano cuando sea necesario.

El nuevo presidente de Bolivia es hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente Paz Zamora. Nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en varios países debido a que sus padres fueron perseguidos durante los gobiernos militares.

Rodrigo Paz Pereira es economista y tiene estudios en relaciones internacionales, además de una amplia experiencia en el sector público al haber ocupado cargos como diputado, concejal, alcalde de la ciudad sureña de Tarija entre 2015 y 2020, y senador en el periodo 2020-2025.

El mandatario postuló por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto a su ahora vicepresidente, el policía Edman Lara, con quien consiguió el 54,96 % de la votación en la inédita segunda vuelta electoral celebrada el 19 de octubre pasado.

Detrás quedó la alianza Libre, del expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), que obtuvo el 45,04 % de apoyo. EFE

